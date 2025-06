Loredana Lecciso e Al Bano, nessun matrimonio per la coppia: "La proposta c'è stata, ma andiamo avanti così"

Dopo la fine dello storico matrimonio con Romina Power, Al Bano ha avuto la fortuna di ritrovare l’amore con Loredana Lecciso. I due vivono da ormai oltre vent’anni una relazione finita spesso sotto la lente d’ingrandimento dal punto di vista mediatico. Una storia d’amore che ha portato anche alla nascita di due figli, ma non al matrimonio, un’ipotesi paventata ma che non ha mai trovato un riscontro nel concreto negli ultimi anni.

In una vecchia intervista concessa a Storie di donne al bivio di Monica Setta, la stessa Loredana Lecciso aveva parlato delle possibili nozze: “Mi ha chiesto di sposarlo, ci abbiamo pensato ma ognuno di noi si sente già sposato mentalmente all’altro ed è bello cosi” ha chiarito riguardo al legame con Al Bano che comunque va avanti anche senza fede. Tra Loredana Lecciso e Al Bano dunque l’amore resiste, anche se il matrimonio sembra destinato a rimanere un miraggio per la coppia. Questa sera da Monica Setta è ospite Al Bano che a Storie al Bivio Show a proposito del matrimonio con Loredana Lecciso ha confessato: “Non credo sia necessaria una carta da bollo per dirsi “ti amo”. E noi stiamo bene così da molti anni. Ma è vero che ho pensato al matrimonio.”

Loredana Lecciso e Al Bano, i figli nati dal loro amore

La storia tra Al Bano e Loredana Lecciso, nonostante il mancato matrimonio, ha saputo regalare comunque delle soddisfazioni a entrambi. Dall’unione tra i due sono nati due figli, Jasmine e Al Bano jr, che non hanno fatto altro che suggellare un sentimento esistente e già fortissimo nella coppia. In una intervista concessa tra le colonne di Oggi, Loredana Lecciso e Al Bano si sono espressi riguardo alla loro relazione:

“Io e Al Bano abbiamo due figli meravigliosi. Sì, per loro rifarei tutto” ha ammesso Loredana Lecciso tornando sullo speciale legame con i figli nati dalla storia con il cantante pugliese. E anche senza matrimonio la coppia resta comunque solidissima e che prosegue imperterrita la relazione iniziata quasi trent’anni fa. Un amore di lunga data che non conosce crisi e ha ridato una grande possibilità ad Al Bano dopo la fine della storia con Romina Power.

