Loredana Lecciso e Cristiano Malgioglio insieme in Tv/ “Giudici in uno show spagnolo”

Cristiano Malgioglio e Loredana Lecciso insieme in una trasmissione televisiva. È questa la notizia bomba lanciata nelle ultime ore da Liberoquotidiano.it. Dopo averli visti insieme nel salotto di Barbara D’Urso, la coppia televisiva avrebbe fatto colpo addirittura in Spagna! “Alle nostre orecchie arriva un’indiscrezione che farò il giro del Pianeta: un tv spagnola – la più importante tra quelle presenti nel Paese iberico – vorrebbe Cristiano Malgioglio e Loredana Lecciso come giurati di un nuovo talent. E allora Cristiano, per convincere Loredana, è volato a Cellino.” si legge sul noto portale. Dunque la proposta avrebbe solleticato la curiosità del paroliere che sarebbe dunque volato dalla sua amica solo per convincerla a dire sì. Ma c’è di più, perché la fonte svela anche com’è andato l’incontro.

Loredana Lecciso e Cristiano Malgioglio pronti per volare in Spagna!

Una volta arrivato a Cellino San marco, Cristiano Malgioglio e Loredana Lecciso hanno chiacchierato a lungo sulla proposta arrivata dalla Spagna, il tutto assieme ad Al Bano Carrisi, compagno della Lecciso. Dopo una lunga chiacchierata, pare che Loredana abbia accettato la nuova sfida professionale. È ancora Liberoquotidiano a svelare i dettagli del format in questione: “Si tratta di dodici puntate, che dovrebbero essere registrare in Spagna a ottobre. In questo nuovo talent ci saranno quattro giudici: due spagnoli e due italiani, appunto Loredana e Cristiano.” E pare che il produttore dello show si sia detto pronto a tutto pur di avere la coppia in trasmissione. Intanto la Lecciso è già all’opera con lo studio dello spagnolo, pronta per partire alla volta di questa nuova avventura.



