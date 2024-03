Loredana Lecciso e Romina Power, ex moglie Al Bano Carrisi/ “Matrimonio finito per colpa della marijuana”

Al Bano Carrisi: ecco perché ha lasciato la moglie Romina Power

Romina Power e Loredana Lecciso sono ex moglie e moglie di Al Bano Carrisi, il cantante di Cellino San Marco. Le due donne hanno segnato la vita del cantante e personaggio televisivo che è stato sposato per tantissimi anni con Romina Power, madre dei suoi quattro figli Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. Un rapporto che ha fatto sognare milioni di italiani e che ancora oggi appassiona tantissime persone. Nel 1999, poco dopo la scomparsa di Ylenia Carrisi, la coppia annuncia al mondo intero la separazione seguita qualche anno dopo dal divorzio. Proprio Al bano dalle pagine di Libero raccontò: “se sanguinoso è stato, una bella impostazione l’ha data lei. Prendiamoci le responsabilità. Chi è stato il generale di questa armata? Non voglio entrare in polemica. Solo mi difendo da battute che reputo infelici”.

Il cantante di Cellino San Marco dalla pagine di Oggi ha confessato uno dei motivi che l’ha portato a lasciare la moglie Romina Power: “lo dico per la prima volta: il problema fu la marijuana. Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno. E lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia. Era un’altra donna. Fumava ed era allegra; finito l’effetto, si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile. Non esprimeva più quell’attaccamento alle cose, la passione per la vita, per quello che avevamo vissuto e costruito quegli anni. Fu l’inizio della fine”.

Al Bano Carrisi dopo Romina Power: l’incontro e il matrimonio con Loredana Lecciso

La fine del matrimonio tra Al Bano Carrisi e la moglie Romina Power ha sicuramente segnato un momento molto forte nella vita dei due artisti, ma anche nel pubblico che li ha sempre seguiti ed amati. Naturalmente la crisi è sopraggiunta non solo per l’uso di marijuana da parte di Romina, ma anche per altri motivi molto profondi. In merito alla vicenda il cantante ha precisato: “non è una cosa che ho detto contro Romina, ma contro la marijuana che mi ha rubato due meravigliosi mondi: quello di mia figlia Ylenia e della mia famiglia. Io sono contro la droga perché fa male alla società oltre che al singolo. Contro la droga mi batterò finché avrò fiato in gola”.

Anche se il matrimonio è finito, Al Bano e l’ex moglie Romina Power sono in ottimi rapporti e sono tornati anche a cantare dal vivo per la gioia di milioni di persone. “L’alchimia sul palco non sia mai mancatanone” – ha detto il cantante che parlando della sua famiglia ha rivelato – “la famiglia è sacra e io non avevo nessuna intenzione di interrompere il matrimonio. Ma ho rispettato la sua scelta di volere andare via”. Nella vita di Albano è poi arrivata l’attuale moglie, Loredana Lecciso, madre dei figli Jasmine e Al Bano Jr. Proprio Albano parlando della moglie Loredana Lecciso ha precisato: “è arrivata nel 2000 quindi non ha rovinato nessun matrimonio. Con Romina eravamo già alla separazione quindi non so perché la attaccano, non ha rovinato niente. È stato un altro incontro, un’altra vita”.











