Loredana Lecciso: “Ero gelosa di Al Bano all’Isola”/ “Era circondato da donne…”

Loredana Lecciso, nel corso di “Domenica In”, ha confessato i retroscena legati alla sua “fuga” da Cellino San Marco insieme ai figli quando Al Bano Carrisi si trovava a “L’Isola dei Famosi”, format all’epoca in onda su Rai Due e condotto da Simona Ventura. Quella puntata divenne “virale”, anche se internet non era tanto in voga come oggi, perché la presentatrice disse in collegamento audio al cantante che Loredana l’aveva lasciato mediante un’intervista rilasciata ai rotocalchi di gossip. Al Bano ebbe una reazione forte, dicendo che avrebbe dovuto aspettare perlomeno il suo ritorno a casa prima di prendere questa decisione e chiuse con un “buona fortuna”.

Stefano Zecchi, chi è?/ Scrittore, stroncò Loredana Lecciso in tv: "Balla da cani"

LOREDANA LECCISO: “ERO GELOSA DI AL BANO CARRISI”

Nel prosieguo di “Domenica In”, Loredana Lecciso ha detto di essersi pentita di quella scelta, rivelando per la prima volta che fu una decisione dettata “dalla gelosia che provavo per Al Bano all’Isola. Lo vedevo circondato da tante belle donne, io ero sola a casa con i bambini e non percepivo mai un suo pensiero per noi… Mi sono pentita, lui poi mi disse: ‘Ma io le mie emozioni le tengo dentro di me, non devo mica mostrarle a tutti’!”. Superato quel frangente di crisi, Loredana Lecciso e Al Bano tornarono insieme e ancora oggi vivono una grande storia d’amore.

LEGGI ANCHE:

Mara Venier: "Romina Power ci ha diffidato"/ "Preferisco non fare il suo nome..."LOREDANA LECCISO/ "Al Bano? Siamo ancora qua dopo oltre 20 anni"

© RIPRODUZIONE RISERVATA