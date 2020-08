Loredana Lecciso “Farò un passo indietro”/ “Il successo di Jasmine Carrisi..”

Loredana Lecciso è pronta a fare un passo indietro e non in amore, visto che ha saputo riportare all’ovile (semmai ce ne fosse bisogno) Al Bano contro la sua rivale di sempre, Romina Power, ma nella vita professionale o, almeno, nel gossip. La bella biondina non ha più intenzione di far parlare di sé a favore della figlia Jasmine Carrisi, che spesso ammette di voler omettere il suo cognome proprio per non puntare su quello, e il suo progetto musicale. Il suo primo singolo “Ego” ha raggiunto le duecentomila visualizzazioni su Youtube in poco tempo e sul web continua ad essere un vero e proprio tormentone ma sicuramente questo non la distoglierà dallo studio e dal suo progetto, quello di laurearsi a Milano. Presto per lei arriverà il momento di spiccare il volto, nella vita e nella musica, e proprio per questo mamma Loredana ha deciso di fare un passo indietro.

LOREDANA LECCISO PRONTA A FARE UN PASSO INDIETRO PER JASMINE

Secondo quanto riporta IlGiornale.it sembra proprio che Jasmine Carrisi sia pronta ad occupare la scena mentre mamma Loredana la osserverà e la proteggerà da lontano, facendosi da parte: “Ovviamente la seguo e sono felice per lei ma da madre voglio rispettare il suo momento. Mi è venuto naturale fare un passo indietro. Mi piace quello che sta facendo ma ho un grande rispetto del suo momento e non voglio mettermi in mezzo”. Jasmine, nonostante i suoi 19 anni, ha le idee chiare e non solo nella musica ma anche nella vita visto che ha pronto un piano b di tutto rispetto.



