Loredana Lecciso/ “Gli hater mi fanno tenerezza, a loro rispondo con l’ironia”

Anche Loredana Lecciso è fra le numerose vittime dei tanto temuti hater, i famosi odiatori del web, detti anche leoni da tastiera. L’ex moglie del cantante Al Bano Carrisi, ne ha parlato nelle scorse ore ai microfoni del quotidiano Il Giornale, sottolineando come la stessa sia bersaglio degli odiatori spesso e volentieri, in compagnia della figlia Jasmine. La Lecciso, però, non prova rabbia verso i leoni da tastiera, piuttosto tenerezza: “Mi fanno tenerezza – ammette la showgirl – sarò controcorrente ma io sono convinta, non ce l’ho con gli hater, me ne dispiaccio, mi fanno tenerezza. Io non mi sognerei mai, per come sono stata educata e per quello che mi hanno insegnato i miei genitori, di rispondere male a qualcuno”. La Lecciso sottolinea come raramente la stessa abbia replicato a tono agli hater: “Rispondergli mi dispiacerebbe – specifica a riguardo – già si palesa uno stato d’animo non felice, inquieto, quindi sarebbe inutile”.

LOREDANA LECCISO: “RISPETTO A PRIMA SONO PIU’ PRAGMATICA”

L’ex di Al Bano prova piuttosto a trovare una motivazione dietro a queste persone che odiano tutti coloro che si espongono sui social, in particolare, i personaggi famosi: “Mi piacciono molto le risposte ironiche, mai aggressive – aggiunge – mi è capitato di leggere dei commenti non proprio positivi rivolti a mia figlia Jasmine e ho apprezzato il suo modo di fare e rispondere con ironia. Farlo con simpatia a un’offesa mi piace, stemperare il malcontento altrui è costruttivo”. L’intervista del quotidiano meneghino si è poi concentrata su un altro tema molto caldo, come il rapporto con l’ex Al Bano; i due si sono lasciati ma fra di loro vige un sentimento di rispetto reciproco e affetto, legato anche dai tre figli in comune: “Sono consapevole che ho tre figli – aggiunge la Lecciso, sottolineando il suo stato d’animo sereno – tante responsabilità, impegni con loro, con il lavoro, con me stessa. Vivo con più consapevolezza: sono in una fase della vita dove sogno di meno ma sono più pratica, più pragmatica. Ho acquisito la forza della serenità, una cosa che da giovane non puoi possedere. Prima c’erano le salite pazzesche e le discese tremende, ora no”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA