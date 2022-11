Loredana Lecciso, guerra con Romina Power/ “Vuole chiedere i danni”. Al Bano…

Loredana Lecciso contro Romina Power

I rapporti tra Loredana Lecciso e Romina Power sono sempre più tesi. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso e che avrebbe fatto letteralmente infuriare Loredana Lecciso sarebbe stata la diffida che Romina Power ha inviato a Domenica In per l’intervista che Mara Venier ha realizzato alla Lecciso che, così, non ha potuto parlare dell’ex moglie di Albano Carrisi. Il gesto di inviare la diffida nel giorno della sua intervista non sarebbe stato affatto digerito dalla Lecciso che, stando ad un’indiscrezione raccolta dal settimanale Nuovo, avrebbe deciso di rivolgersi agli avvocati per chiedere i danni che avrebbe avuto dalla diffida.

“Loredana ha chiesto aiuto agli avvocati. Vuole capire se ci sono i presupposti per chiedere i danni a Romina. La sua diffida ha danneggiato la Lecciso perché incide nella sua libertà di espressione, quasi fosse un’estranea nella vita di Albano. E pesa anche sulla sua “libertà professionale”: sembra che un’altra ospitata, in un programma registrato, sia stata cancellata”, le parole rilasciate dalla gola profonda al settimanale di Riccardo Signoretti.

La reazione di Albano Carrisi

Stando a quello che si legge sul settimanale Nuovo, pare che non ci sia alcun margine di riconciliazione tra Loredana Lecciso e Romina Power. “Loredana si è sentita più volte umiliata quando la Power ha dichiarato pubblicamente che tra lei e Albano c’è ancora un sentimento”, fa sapere ancora la gola profonda al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, ma qual è la reazione di al Bano di fronte alla scelta della Lecciso di rivolgersi agli avvocati?

“Lui appoggia le scelte della compagna. Lory non vuole accettare un ruolo di secondo piano”, fa sapere ancora Nuovo. Una situazione delicata quella tra Al Bano, la Lecciso e la Power?

