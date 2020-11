Loredana Lecciso/ Il ritorno da Al Bano tra intimità e matrimonio mentale..

Loredana Lecciso questa sera non potrà far altro che piazzarsi davanti allo schermo con al fianco Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi. I tre guarderanno insieme la prima puntata di The Voice Senior che segnerà il debutto dell’amata figlia in tv al fianco del padre in veste di giudice. Il ruolo di Loredana Lecciso sarà duplice quindi stasera: da una parte sarà la mamma del neo giudice del programma e dall’altra la compagna ritrovata di Al Bano, almeno secondo le ultime novità del gossip. Il rapporto tra Loredana Lecciso e Jasmine non è mai stato messo in dubbio e non ha mai vacillato. Le due sembrano sorelle e spesso gli haters hanno accomunato la voglia di fare tv di Jasmine a quella che un tempo ha sfoggiato la madre, la stessa voglia che ha fatto un po’ tremare il suo rapporto decennale con Al Bano, il suo compagno e padre dei suoi figli. Molto spesso l’ugola d’oro di Cellino San Marco ha sottolineato che proprio questa sua voglia della compagna, così all’improvviso, lo ha un po’ infastidito e disturbato, ma poi lei è andata avanti con la sua strada e lui anche fino a quando Romina Power non è tornata all’ovile per un anno di musica insieme al suo ex marito e una pace duratura che ha fatto sognare i loro fan e perdere le staffe a Loredana Lecciso.

Loredana Lecciso ha vinto su Romina Power? Con Al Bano…

E’ a questo punto che si è parlato molto spesso di una crisi e una frattura, della bella Lecciso pronta a fare spesso la valigia alla volta di Milano mentre il compagno era in giro per il mondo con l’ex moglie che coglieva ogni occasione per frecciatine e battutine che hanno montato il gossip su un presunto triangolo amoroso che forse non è mai esistito, e poi? Loredana Lecciso è tornata in pianta stabile a Cellino San Marco, Romina Power ha chiarito che non c’è nessun ritorno di fiamma con Al Bano e che non ci sarà mai, e lo stesso cantante ha parlato della bella biondina come di una moglie, una donna che forse non sposerà mai ufficialmente ma che è a tutti gli effetti sua moglie. Questa sera padre o figlia avranno modo di mandarle un messaggio?



© RIPRODUZIONE RISERVATA