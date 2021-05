Loredana Lecciso ingrassata causa Covid/ “Sei chili di troppo” e il sogno del GF Vip

Loredana Lecciso, compagna di Al Bano, ha confessato in un’intervista al settimanale Nuovo Tv di essere ingrassata durante i lockdown causati dall’emergenza Coronavirus. Le palestre chiuse, il coprifuoco e le giornate trascorse in casa con la possibilità di gustare con calma pranzi e cene, hanno avuto delle ripercussioni anche sul fisco di Lorenda Lecciso, oggi 48 anni. Sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, la compagna di Al Bano ha detto: “Devo darmi da fare per smaltire i sei chili di troppo che ho accumulato nell’ultimo anno. Le passeggiate nel bosco non sono bastate”. Loredana Lecciso vive a Cellino San Marco nella grande tenuta di Albano Carrisi, dove abitano anche i figli della coppia. Nonostante le restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria, la famiglia di Al Bano ha potuto godere della natura intorno a casa.

Loredana Lecciso sogna il Grande Fratello Vip 6

Nonostante i chili di troppo, Loredana Lecciso è contenta del tempo trascorso con i figli e il compagno nella grande casa di Cellino San Marco. Il lockdown prima e il coprifuoco poi, hanno rafforzato ulteriormente i legami famigliari: “Ritrovarci tutti insieme a cena, la sera, non ha prezzo. Ci ha dato una regolarità che prima capitava raramente”, ha detto l’ex star de La Fattoria sulle pagine di Nuovo Tv. Anche Albano Carrisi, infatti, non ha potuto viaggiare a causa della pandemia e ha trascorso molto più tempo a casa. Unica eccezione è stata l’esperienza a “The Voice Senior” su Rai 1, che Al Bano ha condiviso con la figlia Jasmine. Sembra che padre e figlia torneranno anche nella seconda edizione del talent show, già confermato dalla Rai. Loredana Lecciso, invece, sogna il Grande Fratello Vip 6: “Tra i personaggi più corteggiati del Biscione c’è Loredana Lecciso come ogni anno”, ha scritto Alberto Dandolo su Oggi.

