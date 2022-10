Loredana Lecciso “La diffida di Romina? Incedula” / Cosa teme l’ex moglie di Al Bano?

Loredana Lecciso ancora sconvolta per la diffida a nominarla in tv di Romina Power

“Quello che è accaduto è stato brutto. Io non me l’aspettavo.” Con queste parole Loredana Lecciso commenta quanto successo qualche settimana fa, durante la diretta di ‘Domenica In‘ del 2 ottobre 2022. Mentre veniva intervistata da Mara Venier, Loredana, ha fatto riferimento alla passata relazione del suo compagno, il cantante Al Bano. La Venier ha dovuto bloccarla subito in quando era in atto una diffida da parte dell’ex moglie di Al Bano, Romina Power, con la quale avvertiva di non parlare in puntata, né di lei, né tantomeno della sua passata relazione. Questo ha scioccato la Lecciso che non si aspettava una pugnalata del genere. “Rischiamo di essere querelate”, la ha detto Mara Venier.

Il settimanale DipiùTv ha cercato di fare chiarezza su questa vicenda, essendo la relazione fra Romina e il cantante pugliese, terminata, ormai, da oltre vent’anni. Loredana, intervistata, dal settimanale, ha affermato che ci è rimasta molto male e si è sentita ferita da questa decisione. In studio c’era anche la figlia Jasmine Carrisi che, a quanto pare, era stata diffidata pure lei da fare il nome di Romina Power.

Romina teme di aver perso il trono a Cellino San Marco

Il ritorno di Loredana Lecciso in Tv, dopo oltre dieci anni, doveva essere semplicemente una festa, per lei che ha deciso da tempo di abbandonare il piccolo schermo per dedicarsi all’amore per i figli. A Cellino San Marco, dove c’è la villa dei Carrisi, qualcuno afferma che la Power si senta spodestata dal suo trono di regina e che viva con profonda gelosia l’attuale relazione di Al Bano. E forse non è un caso che l’ex moglie abbia deciso di tornare a vivere proprio lì, a pochi passi dalla villa del noto cantante: “per me la Puglia è meglio di Los Angeles e dell’America tutta”, ha affermato Romina.

Ma di che cosa ha paura Romina Power? Qualcuno vocifera che sia in previsione il matrimonio fra Albano e Loredana. I due diretti interessati non confermano e non smentiscono: “siamo mentalmente sposati.” Una storia dai risvolti amari che ruota intorno al passato e al presente. E forse, a questo punto, serve una presa di posizione chiara e netta da parte dello stesso Al Bano.

