Loredana Lecciso: “Le liti con Al Bano? Sempre per terze persone”/ Stoccata a Romina Power, e sul matrimonio…

Gli ottant’anni di Al Bano Carrisi, il possibile matrimonio, il rapporto con Romina Power: sono questi alcuni degli argomenti che Loredana Lecciso ha affrontato nel corso di un’intervista rilasciata a Novella 2000, settimanale diretto da Roberto Alessi. Loredana esordisce dicendosi pronta a festeggiare gli 80 anni di Al Bano, che definisce “un grande traguardo”, e per questo da festeggiare in modo adeguato.

Ci si addentra dunque in tematiche più private riguardanti la coppia. Loredana Lecciso ricorda com’è avvenuto il primo incontro con il cantante di Cellino San Marco: “Accompagnavamo i nostri figli allo stesso istituto di suore, ero separata da poco avevo una bambina piccola e anche lui era separato. Eravamo due persone libere, con dei rapporti alle spalle, ci siamo incontrati, sono passati più di vent’anni da quel giorno”. Anni durante i quali tante cose sono capitate e cambiate, senza però mai intaccare il loro sentimento: “Per un motivo: – spiega la showgirl – siamo entrambi forti, indipendenti, abbiamo individualità molto definite.”

Eppure in tanti anni insieme non sono mancati scontri. Loredana Lecciso racconta però che si tratta di discussioni nate “per terze persone, o situazioni che non riguardano neanche il nostro rapporto direttamente”. Impossibile non fare riferimento a Romina Power, ex moglie di Al Bano, spesso associata a Loredana sottolineandone i rapporti non idilliaci. Di lei Lorena dice: “Sono trascorsi tanti anni e da grande dai meno peso ai fatti che si raccontano. La verità è che sono passati 23 anni e Al Bano ed io siamo ancora una coppia. Ovviamente ingerenze terze non fanno piacere, sarei ipocrita se non lo dicessi, ma se siamo qui vuol dire che ho avuto la forza per vivere le cose così come sono andate”.

D’altronde quello che Loredana Lecciso ha oggi con Al Bano è: “Un rapporto più maturo, ci si conosce di più, si litiga anche, siamo umani, ma abbiamo sviluppato un rapporto basato su un enorme affetto, sul rispetto. C’è una bella stima reciproca conquistata nel tempo”. L’intervista al noto settimanale si conclude con la domanda di rito sul possibile matrimonio con Al Bano, alla quale Loredana risponde smentendo i gossip: “In passato è qualcosa che ho considerato, ma poi siamo andati oltre. La frase più bella l’ha detta proprio Al Bano: ‘Noi siamo sposati mentalmente’. Crediamo nel matrimonio, ma io credo più nelle intenzioni, quelle vere, noi ci scegliamo senza vincoli, ogni giorno e il matrimonio adesso non cambierebbe nulla è come se fossimo sposati da tempo”.











