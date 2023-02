Loredana Lecciso/ Le scintille con Romina Power e la diffida inaspettata: “rimasi di sasso”

Loredana Lecciso, il triangolo con Romina Power e Al Bano sempre al centro del gossip

Il triangolo amoroso formato da Loredana Lecciso, Al Bano e Romina Power ha sempre alimentato il gossip e la curiosità del grande pubblico. Soprattutto alla luce delle tante scintille che ci sono state, nel corso degli anni, tra Romina Power, l’ex moglie del cantante, e Loredana, attuale compagna di Al Bano. L’ultimo confronto di fuoco è avvenuto a distanza, durante una puntata di Domenica In, dove la padrona di casa Mara Venier ha dovuto placare gli animi e “censurare” Loredana per evitare guai con Romina Power.

Romina Power e Al Bano Carrisi perchè si sono lasciati?/ "Non so perchè sia finita"

Come dicevamo, tutto è successo durante un’intervista della conduttrice a Loredana Lecciso, ospite di Domenica In, quando ad un certo punto la padrona di casa ha esortato la compagna di Al Bano a non menzionare in alcun modo la Power, non presente in studio. “Non dobbiamo nominare niente!”, aveva sentenziato perentoria la presentatrice, cambiando drasticamente argomento e lasciando di sasso Loredana.

Yasmine, Romina, Albano Jr., Cristel e Yari: figli Al Bano/ "La cosa più squallida.."

Loredana Lecciso e quella volta in cui fu ‘zittita’ da Mara Venier sul tema Romina Power: “Rimasi di sasso”

“Non si nomina per adesso poi vediamo”, sono state le parole di Mara Venier, visibilmente infastidita per la situazione scivolosa che si stava creando in studio. “Preferisco non nominare Romina, siamo state diffidate da fare il suo nome”, aveva subito chiarito la Venier, quasi scusandosi con la Power:“Tranquilla Romina, e tanti auguri che è il tuo compleanno cara“.

Tutto davanti ad una sbigottita Lecciso, che evidentemente voleva dire la sua su un tema che la riguardava da vicino. Come sappiamo, infatti, tra i due grandi amori di Al Bano non è mai corso buon sangue e in diverse ospitate televisive, le due, si sono spesso lanciate diverse stoccate. Non è successo a Domenica In, dove la Venier ha appunto ‘tappato’ la bocca alla showgirl. “Sono rimasta di sasso quando Mara mi ha detto così”, ha dichiarato in seguito la Lecciso in seguito. “C’è un limite a tutto e questa volta si è oltrepassato“, aveva commentato.

Al Bano/ "Il Sanremo più bello? Quello che ho vinto con Romina nel 1984"

© RIPRODUZIONE RISERVATA