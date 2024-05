Loredana Lecciso, madre di Jasmine Carrisi/ “Sto diventando più apprensiva perché…”

Loredana Lecciso: il rapporto complicato con la figlia Jasmine

Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi saranno intervistati da Silvia Toffanin a Verissimo per un’intervista padre e figlia, ma è un caso se Loredana Lecciso non ci sarà?

La Lecciso è legata sentimentalmente ad Al Bano dal 2001, nel corso degli anni i due sono diventati genitori di Jasmine e Al Bano Junior e nonostante siano stati molto felici insieme, hanno dovuto anche affrontare ondate di polemiche e gossip che riguardavano la ex di Al Bano: Romina Power. Tra i due nonostante tutto, c’è sempre stato il sereno e sono talmente convinti del loro amore che non hanno neanche sentito il bisogno di convolare a nozze, nonostante l’argomento sia stato trattato e valutato da entrambi. Al momento però la situazione tra Loredana e Al Bano sembra un po’ tesa, probabilmente a causa delle scelte della figlia Jasmine. La primogenita della coppia ha scelto di essere una cantante proprio come il padre Al Bano e a quanto pare la Lecciso è stata “esclusa” dalla decisione. Loredana è una madre molto apprensiva e si è sempre preoccupata per Jasmine, soprattutto a causa del suo passato “turbolento”, ma adesso pare che la figlia abbia deciso di prendere decisioni in modo autonomo e senza voler ascoltare il suo parere.

Perché Loredana Lecciso è così apprensiva nei confronti della figlia Jasmine?

Jasmine Carrisi, parlando della madre Loredana a Radio 105, ha affermato: “È la più ansiosa. Da piccola l’ho salvata in rubrica con il nome ‘Ansia’. È sempre stata una mamma molto apprensiva e mi chiamava spesso per accertarsi che stessi bene, non lo voglio dire, però…due scatoloni!”. Ma perché il rapporto tra Loredana e la figlia non sembra essere così idilliaco?

Jasmine ha raccontato che sebbene la madre abbia un carattere particolare, è anche colpa sua se negli anni è diventata molto apprensiva: “Da adolescente io non ero tranquilla, ero quella più problematica, tornavo a casa con i capelli viola, mi facevo i piercing senza dire nulla”. Nonostante piccoli battibecchi e situazioni complicate, la Lecciso in merito al suo rapporto con Jasmin ha rivelato: “Io e lei non siamo solo madre e figlia, abbiamo un legame profondo. Quando ero incinta ho rischiato di perderla”. Sulle critiche riguardo all’essere così apprensiva invece, a “I fatti vostri”, Loredana ha rivelato: “Invecchiando sto diventando più apprensiva, forse perché sono più consapevole della vita e dei rischi, non è semplice la nostra società”.

