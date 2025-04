Loredana Lecciso è la amata moglie di Albano Carrisi e mamma di Jasmine Carrisi. Showgirl molto attiva negli anni Duemila, spesso in coppia con la sorella gemella Raffaella, Loredana ha conosciuto proprio in quegli anni di grande notorietà televisiva il marito, con il quale ha avuto due figli, Jasmine e suo fratello Albano Jr, anche detto Bido. Loredana Lecciso è iscritta all’Ordine dei Giornalisti dal 2001, anche se in seguito alle numerose partecipazioni televisive è stata radiata dall’albo, per poi essere reintegrata nel 2022. La carriera televisiva della showgirl è cominciata in Puglia: è comparsa in numerose trasmissioni locali, dopo essersi sposata con Fabio Cazzato, proprietario di un’emittente televisiva di Lecce.

È poi arrivata sulle tv nazionali prendendo parte a numerosi reality show come La Fattoria, sulla Mediaset, e poi ancora programmi come Domenica In e I Raccomandati sulla Rai, in coppia con la sorella Raffaella. Dagli anni Duemila, Loredana Lecciso ha cominciato la storia d’amore con Albano, cantante di Cellino San Marco con il quale condivide le origini pugliesi. Proprio questo amore ha portato appunto alla nascita di due figli, di cui la più grande è Jasmine, oggi aspirante cantante e attrice, pronta a seguire le orme dei genitori. Eppure, secondo quanto rivelato proprio dalla Carrisi, la mamma avrebbe voluto vederla laureata.

Loredana Lecciso, mamma di Jasmine Carrisi, chi è: “Nei miei confronti è molto ansiosa”

“I miei volevano che io studiassi, io sono focalizzata sulla musica” ha raccontato Jasmine Carrisi, spiegando che soprattutto la mamma sognava di vederla con la corona d’alloro in testa. Un sogno che fino a questo momento non ha realizzato, anche se la giovane Carrisi non esclude di potersi laureare in futuro, dando alla mamma una grande soddisfazione.

Non solo sullo studio Loredana Lecciso è una mamma ansiosa. Come spiegato da Jasmine, Loredana non è una di quelle madri menefreghiste, anzi, tutt’altro. “Mia madre è molto apprensiva. Sicuramente io da adolescente non ero tranquilla, ero io quella più problematica tra me e mio fratello” ha spiegato la cantante. Nonostante questo, il rapporto con mamma Loredana Lecciso sembra essere ottimo, così come quello con il papà.

