LOREDANA LECCISO MATRIMONIO CON ALBANO?/ “Lui persona leale, ha confidato che…”

Loredana Lecciso ha parlato del ritorno di fiamma con Albano. A Live non è la D’Urso ha spiegato: “Per amore di verità devo dire che Albano è una persona schiva e riservata. Siccome ho letto che ha rilasciato la dichiarazione che è riscoppiato l’amore. C’è sempre stato un bel rapporto per tutelare l’amore dei nostri figli”. Poi va a fondo dell’argomento, spiegando anche che non è stata una dichiarazione ad effetto: “Non è che ha fatto una dichiarazione da un giorno all’altro. Ha soltanto motivato il fatto che fossimo insieme. Era solo per mettere dei puntini su alcune situazioni che potevano accavallarsi. Siccome è una persona leale e sincera ha fatto chiarezza con il senso di verità che lo contraddistingue. Ha specificato molto bene e fatto chiarezza sulla nostra situazione”. Una situazione che ha condiviso: “L’ho apprezzato io e anche tantissime altre persone. E’ sempre stato molto chiaro. A volte è stata travisata la vicenda ed è più limpida di quello che può apparire. Si tratta di una normalissima famiglia con alti, bassi, momenti di crisi. Io, Albano e i miei due figli siamo una famiglia, insieme alla mia figlia maggiore e ovviamente anche agli altri figli di Albano”. (agg. di Matteo Fantozzi)

“CI SIAMO RITROVATI, MA…”

Loredana Lecciso è pronta a raccontare la sua verità a Live – Non è la D’Urso. La showgirl è una delle tanti ospiti della nuova puntata del programma di Barbara D’Urso. Ad annunciare la presenza della Lecciso in trasmissione è stata la stessa D’Urso nel corso dell’ultima puntata della stagione di Pomeriggio 5. Non si sa di cosa parlerà la Lecciso, ma è probabile che al centro dell’intervista ci sia il ritorno di fiamma con Al Bano. A confermare di essere tornata con Al Bano è stata la diretta interessata. “Ci siamo ritrovati, ma è stato come se mai i nostri veri sentimenti si fossero interrotti. È successo e basta, Albano del resto è l’unico uomo della mia vita, la nostra famiglia, i nostri figli sono il collante più grande, sono il centro del mio mondo”, ha raccontato Loredana Lecciso al settimanale Di Più. Se Al Bano, dunque, preferisce non parlare di gossip, la Lecciso è pronta a raccontare a Non è la D’Urso i dettagli del suo riavvicinamento a Carrisi?

LOREDANA LECCISO IN SILENZIO SUI SOCIAL

Durante la quarantena che ha trascorso a Cellino San Marco insieme ai figli Jasmine e Albano Junior e con il padre dei suoi figli, Loredana Lecciso ha pubblicato spesso foto di coppia in cui è in compagnia di Al Bano accanto al quale sorride felice e serena. Dopo l’ultima foto di coppia pubblicata in occasione del compleanno del leone di Cellino San Marco, lo scorso 20 maggio, Loredana non ha più pubblicato sui social dove vige il silenzio dallo scorso 20 maggio. Quale sarà il motivo che ha spinto Loredana a restare in silenzio in questi giorni? Un silenzio, quello della showgirl che sta facendo molto rumore tra i fans di Al Bano che ora non vedono l’ora di ascoltare le dichiarazioni che rilascerà Loredana ai microfoni dell’amica Barbara D’Urso.

LOREDANA LECCISO: “VOLEVO FARMI SUORA”

Loredana Lecciso è una donna bellissima, serena e innamorata dei suoi figli. Eppure c’è stato un momento in cui Loredana avrebbe potuto prendere una strada diversa. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta del Mezzogiorno, la Lecciso ha parlato del suo rapporto con la fede confessando che c’è stato un tempo in cui avrebbe voluto diventare una suora. «Credo in Dio ma non ci vado, sono sincera» – ha raccontato per poi aggiungere – «sì, volevo farmi suora, tanto. Assolutamente. Ci credevo. Lo dissi anche a mia madre, che non fu entusiasta per niente. Non so se così è stato meglio. Perché proprio in questi giorni ci ripenso». Con il passar del tempo, però, la ecciso ha cambiato idea.



