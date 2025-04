Insieme da 25 anni, Al Bano e Loredana Lecciso non hanno bisogno di presentazioni; oggi a Domenica In raccontano la bellezza del loro amore dopo che il cantante, nella prima parte, aveva toccato il cuore degli appassionati parlando del suo rapporto speciale con Papa Francesco. “Per me è una certezza, è un punto di riferimento per me e per i miei figli”, queste le parole della showgirl e opinionista che ha anche aggiunto: “Sono grata ad Al Bano”.

Parole al miele da parte di Loredana Lecciso al fianco dell’amore della sua vita, Al Bano. “E’ stato bellissimo il nostro primo periodo, non mi stancherò mai di dirlo, era solamente nostro; non lo sapeva nessuno, c’eravamo solo io e lui ed era tanto gentile con me…”. La showgirl poi scherza su quest’ultimo aspetto menzionando l’aneddoto delle rose che spesso il cantante le regalava: “Ad un certo punto ha smesso; non avevo più dove metterle, l’ultimo mazzo lo misi nel bidet e lui lo vide. Da allora non mi ha più regalato rose…”.

Prosegue il racconto di Loredana Lecciso con riferimento all’amore per Al Bano: “I miei errori hanno fortificato la nostra unione, avrei impostato diversamente la mia vita; non mi sarei persa un istante della crescita dei miei figli. Sono sempre stata molto presente come mamma; io mi nutro dei miei figli, sono loro che cancellano le mie incertezze. Oggi le mie priorità sono cambiate, allora però non era così”. A proposito del matrimonio ancora non arrivato la showgirl non ha dubbi: “Stiamo insieme da 25 anni, un percorso di vita importante, è come se fossimo sposati”.