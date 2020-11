Loredana Lecciso/ “Nozze con Al Bano? Non ci serve la chiesa, sposati mentalmente”

Loredana Lecciso non sposerà a breve, per lo meno non è in programma nulla per i prossimi mesi, il suo fidanzato Al Bano. I due stanno insieme da più di vent’anni ed hanno avuto anche tre figli, ma non sono mai convolati a nozze, rimanendo di fatto eterni fidanzati. Ieri Loredana Lecciso ha ribadito la questione durante l’ospitata presso gli studi di “Live – Non è la D’Urso”, classico salotto della domenica sera di Canale 5, condotto da Barbara D’Urso. Al Bano, negli ultimi tempi, aveva spiegato di essere di fatto già sposato con Loredana, e che il suo matrimonio era “mentale”. “Questa estate – la replica della Lecciso – i giornali davano per certo che io e Al Bano ci saremmo sposati presto. Io non sapevo nulla. Non so neanche perché Al Bano avrebbe detto una cosa del genere. Non c’è in programma una cosa simile, neanche nei prossimi trent’anni – aggiunge- non abbiamo bisogno di andare in chiesa. Il nostro legame è forte. Siamo sposati mentalmente”

LOREDANA LECCISO: “ORA I NOSTRI FIGLI SONO CRESCIUTI, CI TENEVO AL MATRIMONIO PRIMA”

Loredana Lecciso ha di fatto concordato quanto detto dal suo compagno, parlando ieri a “Live – Non è la D’Urso”: “Concordo con Al Bano. Sono trascorsi 20 anni, viviamo nella nostra realtà, nella nostra casa e con la nostra famiglia. Ci tengo al matrimonio, ma solo quando i nostri figli erano piccoli. Ora sono cresciuti e io con loro – rivela -. Sono forte delle mie certezze e della vita che ho con lui. Certo, non nego che mi avrebbe fatto piacere, ma oggi le cose sono in una situazione rispetto al passato”. A questo punto sembra quindi essere messa la parola fine alla vicenda, con Loredana Lecciso e il cantante pugliese che hanno trovato la loro pace, la loro serenità, e soprattutto l’amore, senza aver bisogno di ufficializzarlo davanti a Dio e salendo all’altare. Ovviamente non è da escludere che le cose possano cambiare da qui ai prossimi mesi…



