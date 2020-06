Loredana Lecciso opinionista al Grande Fratello Vip 5?/ Sostituirà Wanda Nara: scoop!

Corre e impazza il gossip sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini si prepara a tornare con il famoso reality di Canale 5 dopo l’estate e annuncia grandi concorrenti, ancor più noti di quelli della quarta edizione. Unica certezza, al momento, la partecipazione di Pupo che torna nei panni di opinionista. Chi invece non è confermata è Wanda Nara, ma nelle ultime ore è stata lanciata una nuova indiscrezione in merito alla donna che potrebbe prendere il suo posto. Stando a quanto annunciato in esclusiva nella trasmissione Viaradio Autostrade per l’Italia nel digital space di RTL 102.5 condotta da Francesco Fredella, a prendere il posto della moglie di Mauro Icardi potrebbe essere la compagna di Al Bano Carrisi: Loredana Lecciso.

Loredana Lecciso al posto di Wanda Nara al Grande Fratello Vip 5?

Loredana Lecciso nuova opinionista del Grande Fratello Vip? La voce corre e le possibilità che possa affiancare Alfonso Signorini e Pupo in questa nuova avventura sono effettivamente concrete. Pare infatti che Loredana sia stata contattata per il ruolo ma non abbia ancora detto sì. D’altronde non è la prima volta che la Lecciso viene affiancata al Grande Fratello Vip. Lo scorso anno, infatti, si è parlato di una sua possibile partecipazione ma come concorrente. Ma a Il Tempo la compagna di Al Bano Carrisi aveva dichiarato: “Il Gf Vip? Magari in un’altra edizione”, smentendo i gossip. Che questa “altra edizione” sia proprio la quinta, prevista per quest’anno? Magari nel nuovo ruolo di opinionista la Lecciso potrebbe accettare senza alcun tipo di dubbio. Staremo a vedere!



