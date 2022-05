Loredana Lecciso, perché ha rinunciato al GF Vip?/ “Faccio la mamma a tempo pieno”

Loredana Lecciso: addio al mondo dello spettacolo

Loredana Lecciso, alla soglia dei 50 anni, ha cambiato vita. La compagna di Albano Carrisi ha ormai preso definitivamente le distanze dal mondo dello spettacolo: negli ultimi anni ha rifiutato proposte per reality show quali Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi e le sue apparizioni in televisione sono diventate sempre più rare. Al settimanale Grand Hotel Loredana Lecciso ha rivelato: “Mi prendo cura delle rose che ho piantato insieme ad Albano e sto lavorando a una linea di abbigliamento tutta mia. Sono tornata a essere giornalista pubblicista e vorrei cominciare a fare piccole collaborazioni raccontando la Puglia, il mio Salento. Sto valutando alcune proposte”. Ricordiamo, infatti, che prima di conoscere Al Bano, la Lecciso lavorava per un tv locale pugliese come giornalista.

Loredana Lecciso: mamma a tempo pieno

Loredana Lecciso e Albano Carrisi si sono conosciuti perché la figlia Brigitta, nata dal matrimonio con Fabio Cazzato, frequentava la stessa scuola di Cristel e Romina Junior, le figlie di Carrisi. La Lecito chiese ad Al Bano di fare un’intervista e così scoccò la scintilla tra loro. La coppia ha avuto due figli: Jasmine e Albano Junior detto Bido. Anche se i figli ora sono grandi – Jasmine studia Comunicazione allo Iulm mentre Bido è iscritto alla Cattolica, alla Facoltà di Economia e Management – ora Loredana Lecciso si dedica completamente a loro: “Faccio la mamma a tempo pieno. Per certi versi è più impegnativo adesso. Prima tendevo a delegare parecchio le mansioni di madre e in questo ho sicuramente sbagliato. Ma adesso seguo tutto ciò che fanno, forse anche troppo. Partecipo alla loro vita, studio con loro, mi interesso ai loro gusti”, ha confidato a Grand Hotel.

