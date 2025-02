“Le manderanno un paio di orecchini spero, hanno i miliardi!” È con questa battuta di Jessica Morlacchi che, nella nuova diretta del Grande Fratello, si riapre l’argomento ‘Amanda Lecciso mantenuta‘. La cantante ha infatti lanciato la stoccata all’ormai ex amica, sottolineando che ci sia fuori chi paga per lei, cosa che la gieffina ha tenuto categoricamente a negare: “Non mi ha mai mantenuto mio marito”, ha ammesso, spiegando come lo stesso valga anche per la famiglia.

Jessica Morlacchi, come conferma la frase in apertura, ha d’altronde insinuato che Amanda sia aiutata dal punto di vista economico dalla sorella più nota, Loredana Lecciso, nonché compagna di Al Bano Carrisi. Ma è proprio la showgirl ad aver voluto smentire la cosa con un post mostrato in diretta al Grande Fratello. “Amanda sono orgogliosa della persona che sei! – ha esordito Loredana Lecciso nel suo post – Hai affrontato ogni momento della tua vita facendo sempre affidamento sulle tue forze senza chiedere aiuto a nessuno! Mantenendo sempre sorriso e dignità.” Così ha lanciato la stoccata a Jessica: “È odioso che qualcuno che neanche ti conosce possa metterlo in dubbio. Ma in fondo hai ancora ragione tu… chi se ne frega! Ti amo”.