Cosa ne pensa Loredana Lecciso della figlia Jasmine Carrisi a The Couple? La compagna di Al Bano ha rilasciato un’intervista a Nuovo Tv dove finalmente ha ammesso la sua opinione sulla scelta della ragazza di entrare nel reality. Ecco le sue parole: “Jasmine a The Couple? Ero perplessa, invece Al Bano l’ha subito incoraggiata e non ha opposto alcuna resistenza”. Al momento la figlia della Lecciso è in nomination insieme ad altre due stelle di punta del programma, Thais Wiggers e Elena Barolo. Chi la scamperà?

Nonostante il benestare del padre e le iniziali perplessità di Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi si è ritrovata al centro delle polemiche per via di una frase sui soldi: la ragazza aveva spiegato che i soldi non fanno la felicità e molti telespettatori compresa Grazia Sambruna hanno fatto notare quanto la frase fosse infelice in un mondo in cui le persone faticano ad arrivare a fine mese. Dopo che Sambruna ha detto la sua, Loredana Lecciso è esplosa sui social andando contro la testata della giornalista e smentendo le accuse nei suoi confronti.

Jasmine Carrisi si sta facendo conoscere ancora meglio a The Couple, reality dove si è presentata con Pierangelo Greco, suo ex fidanzato. Dall’inizio è stata protagonista di alcuni rumor, tra cui il presunto bacio tra lei e Antonino Spinalbese, che ha fatto molto discutere nonostante sia stato tenuto lontano dalle telecamere. Una delle domande più frequenti tra i fan del programma è cosa farà Jasmine Carrisi qualora vincesse il milione di euro messo al montepremi. Ebbene, la figlia di Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi aveva dichiarato di voler pagare gli studi per la scuola musicale di Los Angeles, investendo il denaro per la sua carriera. Siete d’accordo con questa scelta?