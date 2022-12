Loredana Lecciso spiazzata in diretta: “Sarò suo genero”/ Ragazzo: “Io e Jasmine…”

Sorpresa in diretta tv per Loredana Lecciso, intervenuta nel corso della trasmissione di Rai Due “Bella Ma’”, condotta da Pierluigi Diaco. Nel corso del consueto giro di domande riservato agli opinionisti presenti in studio, che hanno così la possibilità di poter interloquire con l’ospite del giorno, un ragazzo di nome Alessio, volto noto per quanti seguono costantemente il programma, ha esordito in maniera indubbiamente “insolita” e affatto preventivabile, spiazzando tanto Loredana Lecciso quanto il presentatore.

Il giovane ha infatti detto: “Mi presento, lei non mi conosce, ma io sono il suo futuro genero!“. Risate in studio, con Alessio che ha di fatto confermato il proprio interesse nei confronti della piccola di casa Carrisi, Jasmine, ospite proprio nei giorni scorsi di “Bella Ma’”, per poi aggiungere: “Lei non lo sa ancora, o meglio, lo sa adesso…”. Chissà se Jasmine ricambierà il sentimento e potrà nascere un amore o anche solo una solida amicizia sotto i riflettori di Rai Due?

LOREDANA LECCISO SPIAZZATA IN DIRETTA TV A “BELLA MA'”: “SONO IL SUO FUTURO GENERO”

Superato un breve attimo di smarrimento iniziale, o meglio, di stupore, Loredana Lecciso ha tramutato la dichiarazione d’amore di Alessio nei confronti di sua figlia Jasmine Carrisi in un vero e proprio assist per il ragazzo. Guardando la telecamera, infatti, la donna ha esclamato: “Allora facciamo le presentazioni con Al Bano… Ti presento il nostro futuro genero! Aspetta, prima voglio tranquillizzarlo: è un bravissimo ragazzo che ho conosciuto un attimo fa”.

Loredana Lecciso ha poi commentato anche il bullismo subìto dalla figlia e confessato sulle colonne del settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini: “Io a volte vedo delle persone adulte, anche donne che scrivono sui social certi commenti. Io non scriverei mai commenti cattivi, critiche non costruttive e offese a ragazze di 20 anni. Mi fanno più pena loro che non coloro che subiscono i commenti. Mi vengono dei dubbi se siano persone risolte”.

