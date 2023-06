Loredana Lecciso, stoccata a Romina Power dopo gli 80 anni di Al Bano/ “Ho fatto un passo indietro…”

Loredana Lecciso, rapporti tesi con Romina Power dopo gli 80 anni di Al Bano

Quando le questioni sentimentali condizionano un rapporto, è difficile con il tempo riuscire a riprendere le redini all’insegna del rispetto e della considerazioni. Tale assunto è forse dimostrato dal rapporto controverso tra Loredana Lecciso e Romina Power. La prima è l’attuale compagna, da diversi anni, di Al Bano; la cantante è nota invece non solo per il precedente matrimonio ma anche per il sodalizio artistico che è quasi un “simbolo” culturale.

Loredana Lecciso non ha mai fatto segreto della mancanza di un rapporto con Romina Power, dati i pregressi con Al Bano. Ancora oggi l’amarezza sembra emergere, soprattutto dopo l’ultimo evento organizzato dal compagno in occasione del suo ottantesimo compleanno. Il cantautore ha infatti organizzato un super-evento andato in onda su Mediaset alcune settimane fa; per l’occasione, sarebbero emersi diversi rumor e voci di “scontro” tra le due donne. A tal proposito, Loredana Lecciso ha argomentato nell’ultimo numero del settimanale Nuovo e non ha usato giri di parole nel confermare le ostilità tra lei e Romina Power.

Loredana Lecciso, la frecciatina per Romina Power: “Nessuna tregua alle ostilità…”

“Ho provato una grande amarezza nel constatare che nemmeno un evento così significativo sia riuscito a portare una tregua alle ostilità…“. Questo quanto affermato da Loredana Lecciso – come riporta il portale de Libero Quotidiano – in una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo. La showgirl si riferisce alla presunta richiesta di Romina Power di escludere la compagna di Al Bano dagli ospiti. Loredana Lecciso avrebbe poi aggiunto: “Non ha mai nascosto il suo desiderio di pace e di armonia… I figli non meritavano di essere turbati dalle polemiche, ho deciso di fare un passo indietro”.

Come riporta Libero Quotidiano, nell’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Loredana Lecciso ha comunque sottolineato quanto queste “baruffe” non limitino in alcun modo la sua serenità e voglia di andare avanti per la propria strada. “Vado avanti con le mie certezze di donna e di madre e, festeggiando Jasmine, lascio perdere conflitti inutili e meschini“. La figlia avuta con Al Bano ha infatti compiuto di recente 22 anni, precisamente il 14 giugno, e la showgirl ha dunque sottolineato come fiera del percorso di vita intrapreso dalla ventiduenne. “E’ un mix di dolcezza e di forza, una dote che le sarà di aiuto nelle inevitabili difficoltà“.











