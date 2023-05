Loredana Lecciso, stoccata a Romina Power?/ “Liti con Albano? Colpa di terze persone”

Loredana Lecciso e il rapporto con Al Bano: le insidie delle ingerenze esterne

Mancano tre giorni al grande evento organizzato da Al Bano Carrisi in occasione dei suoi 80 anni: in diretta su Canale 5 verrà trasmesso l’imperdibile concerto che si terrà in suo onore all’Arena di Verona. In vista del traguardo, anche la sua compagna Loredana Lecciso ha voluto spendere più di qualche parola come testimoniato dall’ampia intervista rilasciata per il settimanale Novella 2000. Una parte del contenuto è stato riportato in rete da LaNostraTv, mettendo in evidenza come la showgirl abbia colto l’occasione per lanciare anche qualche timida frecciatina alla sua “rivale” Romina Power.

Loredana Lecciso – riporta LaNostraTv – nel corso dell’intervista rilasciata per Novella 2000 non poteva che rivolgere l’attenzione alla sua vita coniugale impreziosita dal rapporto con Al Bano. Tra lei e l’artista non sono mancati gli alti e bassi; a tal proposito si è lasciata andare ad una considerazione che suona come vera e propria stoccata. “In tutti questi anni non abbiamo mai veramente discusso, se non per terze persone o situazioni che non riguardano neanche il nostro rapporto direttamente…“. A detta di Loredana Lecciso, le ruggini con Al Bano sarebbero principalmente dovute ad ingerenze esterne e il pensiero non può che rivolgersi a Romina Power, possibile destinataria della frecciatina.

Loredana Lecciso e la presunta frecciatina per Romina Power: “Sarei ipocrita se non lo dicessi…”

In virtù della presunta stoccata nei confronti di Romina Power, nell’intervista per Novella 2000 Loredana Lecciso viene prontamente incalzata dalla giornalista del magazine – riporta LaNostraTv – che chiede effettivamente se l’ex compagna di Al Bano abbia in qualche modo influenzato la relazione. La showgirl pare sia rimasta comunque sul vago, restando unicamente nel merito delle presunte ingerenze esterne: “Non fanno piacere, sarei ipocrita se non lo dicessi“. Chiaramente, potrebbe trattarsi di qualsiasi tipo di riferimento e non necessariamente di una nuova stoccata ai danni di Romina Power.

Nel prosieguo dell’intervista rilasciata per Novella 2000, i toni si fanno poi più leggeri e romantici quando Loredana Lecciso sottolinea come nonostante tutto sia riuscita a superare anche i momenti più difficili con Al Bano. “Se siamo qui vuol dire che ho avuto la forza per vivere le cose così come sono andate…“. Inoltre, l’attenzione della showgirl si è spostata anche in riferimento ai suoi trascorsi televisivi; ha infatti svelato un retroscena riferito al suo scarso coinvolgimento sul piccolo schermo negli ultimi tempi. “Fare un’ospitata in Tv adesso mi verrebbe più complicato, spesso lo sento faticoso, cosa che non succedeva prima…”











