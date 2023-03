Loredana Lecciso “Troppe persone si sono messe in mezzo tra me e Al Bano”/ Frecciata a Romina Power?

Loredana Lecciso: nessun triangolo amoroso con Al Bano e Romina Power

Loredana Lecciso è la compagna di Al Bano Carrisi. Dopo la fine del matrimonio con Romina Power, il cantante di Cellino San Marco si è innamorato della giornalista e showgirl. Una unione importante suggellata anche dalla nascita di due splendidi figli. Eppure la coppia è stata sempre al centro del gossip tra una serie di tira e molla che hanno occupato le prime pagine dei settimanali. Non è mancato poi l’accostamento a Romina Power con tanto di triangolo amoroso che è stato spesso oggetto di chiacchiere. “Io ho sempre conosciuto una sola realtà: quella che io e lui viviamo tra le mura di casa nostra…” – ha detto la Lecciso parlando del triangolo amoroso precisando – “le verità vengono fuori nel bene e nel male: è solo questione di tempo e io sono una donna paziente”..

Dopo diversi momenti no però Loredana e Al Bano hanno trovato una loro stabilità. “Ora tra noi regna una bella armonia. L’abbiamo conquistata” ha dichiarato la showgirl che ha precisato – ” per quanto riguarda la vita pubblica, non importa, si possono inventare triangoli, quadrilateri e tutto ciò che vogliono. Ma nel privato ho eretto un muro a difesa di noi due e da quel momento è andato sempre tutto per il meglio”.

Loredana Lecciso e Al Bano: “equilibrio perfetto”

La storia d’amore tra Loredana Lecciso e Al Bano ha vissuto momenti di alti e bassi. Proprio la giornalista ha raccontato in una delle sue interviste di aver cercato di difendere il rapporto col compagno. “Troppe persone si sono messe in mezzo, si sono inserite nella nostra vita privata e hanno reso tutto più difficile” – ha detto la Lecciso – “quando stavamo da soli invece trovavamo sempre un equilibrio perfetto, l’armonia, ci plasmavamo l’uno attorno all’altra. Vengo da una famiglia dove la sera si chiudeva la porta e il mondo restava fuori, ma questo con Albano non è possibile ovviamente e così le cose sono state un po’ complicate”.

Infine parlando del rapporto – triangolo amoroso con Romina Power, la Lecciso ha detto: “nessuna evoluzione e nessuna involuzione. Sono sempre stata per il quieto vivere e continuerò a esserlo”.











