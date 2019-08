LOREDANA LECCISO/ Vacanze in Salento, ma con Al Bano ‘nessun ritorno di fiamma’

Loredana Lecciso sta trascorrendo le vacanze nel Salento facendo tappa anche alla Tenute Al Bano, ma per il momento nessun ritorno di fiamma con l’ex marito. Intanto la showgirl compie 47 anni e in tanti sui social hanno inviato un messaggio di auguri alla showgirl. E’ la stessa Loredana a ri-condividerli nelle sue Instagram Stories rendendo così anche alcuni fan che hanno avuto, in questo giorno così importante, un dolce pensiero per lei. Tantissimi gli auguri per lei: Happy bday bionda! Ti auguro tutta la felicità di questo mondo” scrive suitemilano, mentre tanti altri sono gli auguri da parte di amici, conoscenti e fan. Tra questi ci sono anche Giovanni Ciacci, Fabio Micello, Fabiola Sciabbarassi ex moglie di Pino Daniele. Un pensiero speciale poi arriva da Monica Setta che scrive: “Auguri alla mia amica più cara da me e Rita Dalla Chiesa”, mentre la figlia Jasmine Carrisi scrive: “Auguri mamiiii!”.

Loredana Lecciso con Al Bano: “una nuova dimensione che stiamo vivendo”

47 anni per Loredana Lecciso. La bellissima showgirl recentemente è tornata a parlare anche del rapporto con l’ex marito Al Bano Carrisi da cui ha avuto due splendidi figli Jasmine e Albano Jr. Un rapporto che si è concluso con una separazione: “Ognuno vive la propria vita, siamo entrambi single e ci siamo dichiarati tali uno a una settimana dall’altra, ma non ci saranno novità fra noi. Ci siamo lasciati perché i rapporti mutano e in questo caso per me si è trattato di un’evoluzione. Ora tra noi c’è un rapporto più bello ed affettuoso”. Nessun ritorno di fiamma quindi per una delle coppie da sempre al centro del gossip; Al Bano e Loredana, per il bene dei propri figli, hanno deciso di mantenere un rapporto di lealtà e serenità creando un rapporto che la stessa showgirl ha descritto così: “non parlo né di amicizia né di amore, ma di una dimensione che stiamo vivendo”. Nessun nuovo amore nella vita della Lecciso che è felicemente single: “ho voglia di vivere la mia vita così come è ora”.

Loredana Lecciso al Grande Fratello Vip 2019?

Da sempre al centro del gossip, Loredana Lecciso ha fatto chiarezza anche sul suo futuro lavorativo. A chi la vuole tra le protagoniste della prossima edizione del Grande Fratello Vip, la showgirl ha fatto capire che un pensierino l’ha fatto, ma non è ancora certa la sua presenza. “Me l’hanno proposto in tutte le tre edizioni” – ha precisato la Lecciso – “ma ho sempre ringraziato ma declinato” dalle pagine del settimanale Nuovo. Una scelta motivata dal fatto che la donna è molto riservata e non gradirebbe la presenza h24 delle telecamere. Non solo, non vorrebbe farsi vedere a prima mattina senza trucco, anche se la Lecciso ha precisato: “ho fatto una battuta dicendo che non farei il Grande Fratello per non farmi vedere struccata, ma scherzi a parte devo dire che non riuscirei a sentirmi osservata 24 ore su 24. Per me sarebbe una dimensione strana e non credo proprio di farcela ad affrontare un’esperienza del genere”. Chissà che la showgirl non possa cambiare idea nelle prossime settimane, visto avrebbe anche il lasciapassare dei figli: “mi lasciano decidere in un senso o nell’altro, non mi condizionano in alcun modo”.



