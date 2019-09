Loredana Lecciso/ Video, l’ex compagna di Al Bano sarà Pretty Woman (Domenica Live)

Loredana Lecciso sarà una delle prime fortunate protagoniste a battezzare il gioco che Barbara d’Urso ha scelto per Domenica Live. Nella puntata di oggi, 29 settembre 2019, l’ex compagna di Al Bano Carrisi si trasformerà in Pretty Woman per un piccolo gioco musicale che la vedrà sfidare virtualmente l’icona indiscussa del film, Julia Roberts. Non è la prima volta che Loredana tenta la strada della musica, dato che nel 2005 ha lanciato il suo singolo Si vive una volta sola. Una canzone che tra l’altro parla del suo rapporto con il Leone della musica italiana e di come i media hanno spesso consumato quel legame nato oltre due decenni fa. La Lecciso in questo caso dovrà più che altro puntare tutto sulla coreografia e dimostrare le proprie qualità in fatto di ballo. Nel programma pomeridiano della d’Urso abbiamo potuto dare un piccolo sguardo alle prove tenute in settimana: circondata da diversi ballerini e con un outfit nero, Loredana osa e si prepara a fare anche il famoso volo d’angelo. Clicca qui per guardare il video di Loredana Lecciso.

LOREDANA LECCISO VIDEO, L’EX DI AL BANO SARÀ PRETTY WOMAN

Doppia presenza per Loredana Lecciso, pronta a ritornare nel salotto di Domenica Live a distanza di poco tempo dall’ultima ospitata. Ancora una volta in studio ci sarà la figlia Jasmine Carrisi, ormai ventenne e spesso al fianco dell’ex di Al Bano. In questi giorni Loredana deve aver scelto di tagliare con i social per dedicarsi alle prove per Domenica Live, il nuovo gioco che il programma intende sfruttare per proporre uno spazio ludico agli spettatori. Una delle ultime foto riguarda infatti l’incontro fra la showgirl, la padrona di casa e la figlia, anche se con loro troviamo pure il cagnolino. Clicca qui per guardare la foto di Loredana Lecciso. Ovviamente non mancano le critiche, dovute al post successivo in cui la troviamo nel lettino di una clinica di Milano, forse in seguito ad un breve intervento laser. Chi l’accusa come sempre di fare man bassa di ritocchini e chi invece la difende: “Fai bene Loredana a prenderti cura del tuo corpo”, dice un’ammiratrice in particolare. “Perchè anzichè spender soldi e tempo per l’aspetto fisico non studi?”, si chiede invece un altro utente. Clicca qui per guardare il post di Loredana Lecciso e leggere i commenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA