Loredana Maiuri è una delle concorrenti finaliste di The Voice Senior 2025, il talent show condotto da Antonella Clerici e dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie trasmesso in prima serata su Rai1. La cantante sin dalla prima esibizione ha conquistato pubblico e giuria per la sua innata grinta e determinazione che ha attirato l’attenzione di Loredana Bertè che ha fatto carte false pur di averla nel suoi team. Una presenza, quella di Loredana, che ha lasciato il segno e che ora è pronta a giocarsi il tutto e per tutto nella finale di The Voice Senior. La Maiuri è nella triade finale della coach Loredana Bertè con Paolo Pietroletti e Gianni Valente, ma non saranno da soli visto che dovranno sfidarsi con gli altri concorrenti scelti dai dei team di Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa. A scegliere chi sarà il vincitore di The Voice Senior sarà come sempre il pubblico.

Le possibilità di vittoria di Loredana Maiuri sono alte considerando che la cantante del Team di Loredana Bertè è molto quotata sui social dove sono tantissimi i commenti positivi. In particolare ha attirato l’attenzione la sua ultima esibizione con il brano “Highway to hell” degli AC/DC.

Loredana Maiuri vincitrice The Voice Senior 2025? Social: “merita la vittoria”

L’esibizione di Loredana Maiuri durante la finale di The Voice Senior sulle note di Highway to hell” degli AC/DC ha letteralmente travolto il pubblico di Rai1 e in studio. La coach Loredana Bertè ha commentato entusiasta: “è come un’esplosione controllata. Sono soddisfatta, sa gestire perfettamente la dinamite che ha dentro. Quante donne possono cantare gli AC/DC? Sei stata pazzesca!”. La stessa Loredana, cantante e corista, sui social ha pubblicato una serie di post di gioia per essere arrivata alla finale: “si gioca…vince chi non si prende troppo sul serio e affronta le cose con leggerezza!” – e ancora – “Comunque vada la finale, per me è già una vittoria”.

Sono tantissimi i commenti di chi la sostiene: “Fantastica bellezza” scrive un utente, mentre un altro precisa “sei mitica, comunque vada, ci hai regalato grandissime emozioni”. E ancora: “Fantastica bellezza e straripante voce bellissima e di grande forza sei veramente fantastica”, “hai già vinto” fino a “oltre che brava e bella è STREPITOSA! Forse alcuni non conoscono il suo background… è pazzesco!!! Cercatela su Wikipedia, c’è una pagina dedicata a lei”. Sarà proprio Loredana Maiuri a vincere The Voice?