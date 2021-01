Loredana, moglie Marco Giallini/ “M’hanno rotto er ca*zo chiedendomi della sua morte”

Loredana, moglie di Marco Giallini, come è morta?

Chi parla di Marco Giallini spesso fa riferimento anche all’adorata moglie Loredana, morta nel 2011 per un’improvvisa emorragia cerebrale. Un addio terribile e doloroso soprattutto per via della sua giovane età ma anche perché quando succedono queste cose si è sempre impreparati e il colpo per Marco Giallini è stato davvero duro tanto che, appena può, la ricorda spesso soprattutto quando i giornalisti sembrano chiedergli sempre la stessa cosa. Lui stesso ospite a I Lunatici in radio si è detto un po’ stufo di questa situazione e ai microfoni della trasmissione ha confidato: “Scrivono sempre le stesse cose, mi chiedono sempre le stesse cose. Mi chiedono di mia moglie morta, m’hanno rotto er ca*zo. Come se la moglie fosse morta soltanto a me”. I due si erano sposati nel 1993 e lei è morta solo otto anni dopo lasciando non solo l’attore ma anche i loro bambini.

Marco Giallini e i suoi bambini: “Sono belli come il sole, assomigliano a lei”

Dal loro matrimonio sono nati Rocco e Diego, nel 1998 e nel 2004, bambini piccoli orfani di mamma Loredana e rimasti con il padre Marco Giallini che si definisce un papà protettivo. Quando sono rimasti solo loro avevano solo 3 e 6 anni ma l’attore li ha sempre tenuti con lui: “Devono stare con me, sono belli come il sole, hanno preso dalla mamma”, spiega l’attore: “Mi hanno aiutato il fratello di mia moglie e sua moglie che abitano sotto di noi: non hanno avuto figli e hanno sempre trattato i miei come fossero loro. A me va benissimo una famiglia così, semplice, vera”. Marco Giallini continua a soffrire per la sua assenza e non riesce a pensare ad un’altra donna al suo fianco perché Loredana era con lui sin da giovani.



