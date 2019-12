LOREDANA, UNA BALLERINA MANCATA/ Il regalo della Venier, lei: “Potrei sentirmi male”

Loredana spiega come la perdita di Carlo l’abbia segnata profondamente. “E’ mancato da 7 anni. Partecipammo anche a Ballando con le stelle. Poi ho fatto tornare l’arcobaleno in me”. Durante la puntata, la conduttrice Mara Venier le permette di realizzare un sogno, ovvero di esibirsi insieme ad una compagnia di ballerini professionisti. Le sorprese però non sono finite per Loredana, che prima di congedarsi riceve il regalo più bello: la Venier, infatti, le consegna un biglietto per Londra, dove potrà svolgere uno stage di ballo e coronare il suo sogno. “Perché gli esami non finiscono mai e i sogni si avverano sempre”, dice Mara. Loredana si commuove: “Potrei sentirmi male”. Non riesce a credere di essere davvero ad un passo dal suo sogno. Anche se uno lo ha appena realizzato partecipando a questa puntata: “Grazie di cuore Mara, ho realizzato un sogno”.

Loredana, storia di una ballerina mancata a La Porta dei Sogni

Loredana, ballerina mancata a causa delle resistenze del padre, racconta la sua storia da Mara Venier durante La Porta dei Sogni. “Giuro sono stata frustrata a lungo. Avevo un sogno, diventare ballerina”. “Mi sono sposata da giovanissima”, racconta l’ospite della Venier. “Ballava anche mio marito ma poi dopo che ci siamo sposati ha smesso. Pensavo di aver trovato un ragazzo come me ma…niente. Nada de nada”. Loredana racconta di aver lasciato il marito una volta appreso il desiderio di libertà impellente. E spiega di averci impiegato venti anni: “Mano nella mano seduti sul divano. Dopo venti anni ho detto: senti non ce la faccio più. Io mettevo i calzini e correvo dentro casa. Nel frattempo ho fatto una bellissima bambina. Questa bambina però è cresciuta. Quando aveva quattordici anni andavamo insieme a ballare tip tap. Io non ero felice. Vent’anni sul divano, mi viene il mal di testa solo a pensarci”. Loredana racconta l’innamoramento nei confronti di un ballerino, che è poi diventato suo marito: “A casa ero rimasta ma mi sono innamorata di un’altra persona. La separazione è stata pesante per il mio ex. Ormai era finita”. La Venier la fa commuovere quando le chiede di Carlo: “Lui è il mio grande amore sceso dal cielo. Lo amo tuttora anche se non c’è più. E’ un gentiluomo. Facevamo le gare di ballo con la Federazione come professionisti”.

