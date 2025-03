Lorella Boccia, ballerina e conduttrice nata a Torre Annunziata nel 1991, ha raggiunto la notorietà dopo aver preso parte ad Amici, nella dodicesima edizione. Poi confermata da Maria De Filippi anche nelle successive edizioni, è diventata volto e simbolo del talent show, diventando un punto fermo del programma. Facendo un passo indietro, Lorella ha cominciato la sua carriera frequentando scuole di danza classica e moderna fino ad arrivare al Teatro San Carlo di Napoli, dove ha recitato e ballato in due spettacoli, Il Guarracino e La Bella Addormentata. Nel 2009 è arrivato il turno dell’Aida di Franco Zeffirelli.

Nella vita privata, Lorella Boccia è sposata con l’imprenditore Niccolò Presta. I due sono diventati genitori il 20 ottobre 2021 della piccola Luce Althea, splendida bambina frutto del loro grande amore. Di recente Lorella è stata al centro dei gossip: l’assenza del marito dal suo profilo social aveva fatto infatti pensare che tra loro potesse esserci maretta e dunque che la storia fosse finita o in procinto di terminare. In realtà a chiarire il tutto ci ha pensato proprio la ballerina di Amici che ha spiegato che se Niccolò non viene mostrato sui social è solamente per una sua scelta personale, perché ha deciso di allontanarsi appunto dal mondo di Instagram e lei, in accordo con lui, non posta più foto in sua compagnia. Nessun divorzio e nessuna crisi, dunque, per la bella ballerina napoletana, che quando può torna all’ombra del Vesuvio per riabbracciare i suoi cari e vivere i sapori e gli odori della sua terra.

Lorella Boccia chi è: nel 2021 la nascita di Luce Althea

Dopo la nascita di Luce Althea, per Lorella Boccia si sono spalancate nuove porte. “Sono felicissima di tutto questo, Luce Althea è una bambina straordinaria e curiosa, ma è altrettanto vero che è faticoso fare la mamma” ha rivelato poco dopo la nascita della figlia la ballerina. Al suo fianco, però, c’è sempre stato il marito Niccolò Presta.