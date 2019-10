Lorella Boccia/ Dal dramma dell’aggressione ad Amici Celebrities: si esibirà stasera?

Con chi ballerà Lorella Boccia ad Amici Celebrities? La registrazione dei duetti è già stata fatta nei giorni scorsi e in base alle prime anticipazioni emerse, sembra proprio che la ballerina non vivrà il suo momento di gloria con uno dei concorrenti. Non in particolare per lo meno, visto che di certo saranno previste altre coreografie che le permetteranno di scendere in pista. D’altronde è la stessa Lorella ad invitare i fan a seguire la semifinale del talent, pubblicando su Instagram una sua foto divertente al fianco dei colleghi Alessio Gaudino e John Cruz. Una vera e propria boccata d’ossigeno per la ballerina, che nei giorni scorsi ha subito un’aggressione mentre si trovava con il marito Niccolò Presta. “Avete minacciato mio marito e me con un coltello, vigliacchi. Ci avete derubati e come se non bastasse ci avete deriso e aggredito”, scrive in un moto di rabbia la Boccia, codendo tutto con diversi vaff@ncul#. Il suo urlo di battaglia per non soccombere a chi, come mostra nelle foto pubblicate sui social, ha provocato delle vistose ferite sul suo volto e a quello del consorte. I dettagli li ha rivelati invece a Verissimo: “Siamo usciti dal ristorante, dopo una cena romantica. Camminando verso la macchina abbiamo incrociato due ragazzi che ci hanno chiamato. Ci siamo voltati istintivamente e da quel momento è successo tutto questo”. Pochi istanti di lucidità e una forte paura di perdere l’uomo che ama, per fortuna risolta nel migliore dei modi. Almeno per quanto riguarda le ferite fisiche.

Lorella Boccia l’aggressione con il marito Niccolò Presta: attimi di terrore e la denuncia sui social!

A pochi mesi dalle loro nozze, Lorella Boccia e il marito Niccolò Presta hanno vissuto dei veri attimi di terrore, a causa dell’aggressione da parte di due sconosciuti. Dopo aver preferito la strada del silenzio social, la ballerina ha preferito di informare i followers dell’attacco e poi ha voltato pagina. La Lorella che si mostra alla fotocamera nei post successivi è quella sorridente e solare di sempre, pronta a sfoggiare curve e sensualità. “All’inizio ammetto di aver fatto fatica proprio a causa di quella dannata corazza”, confida nel frattempo riguardo all’intervista a Verissimo, in cui ha raccontato tutti i dettagli principali di ciò che le è successo. “Grazie a Silvia, che mi ha ascoltata e aperta il suo cuore, sono riuscita ad abbassare le difese e lasciarmi andare”, aggiunge. Non è stato di certo un anno pieno solo di fatti positivi per la ballerina. Lo scorso marzo infatti ha perso il padre, un trama che l’ha segnata su più fronti e non solo perchè non ha potuto accompagnarla all’altare. “Troppe cose non ti ho detto. Sono pentita, distrutta, arrabbiata. Ti prego ascoltami. Ti sento così vivo, sento la tua anima che mi stringe al petto, sento che stai ascoltando le mie parole. Parole che mai ti ho detto. Ti prego portale con te e non lasciarle mai più”, ha scritto infatti su Instagram ricordando tutti i momenti vissuti insieme e anche l’ultimo, legato alla sua scomparsa. “Credo ancora che tu stia riposando e aspetto un miracolo che non arriverà”, ha scritto quel fatidico giorno.

Lorella Boccia in attesa della semifinale

Lorella Boccia: non è facile parlare di sé stessi





