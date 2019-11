LORELLA BOCCIA/ Dopo l’aggressione subita con Niccolò Presta arriva la promozione…

Lorella Boccia torna oggi pomeriggio ad Amici 19 in veste di supporter e conduttrice. La ballerina, al timone della striscia quotidiana su Real Time, torna in scena dopo la sua toccante intervista a Verissimo, dove ha ripercorso gli agghiaccianti dettagli dell’aggressione subita assieme al marito, Niccolò Presta. Nel salotto di Silvia Toffanin, la ballerina e conduttrice ha svelato, in particolare, di essere stata minacciata con un coltello: “abbiamo dato tutto quello che avevamo, ma io non riuscivo a sfilarmi la mia fedina, regalo di mio marito. Questa cosa – ha aggiunto – ha dato fastidio agli aggressori che a quel punto mi hanno tirato un ceffone”. Lorella Boccia non ha nascosto inoltre di aver temuto per suo marito, da solo contro un gruppo di aggressori che, a differenza sua, erano armati: “voleva istintivamente difendermi – ha ricordato la ballerina a Verissimo – ma loro avevano un coltello, lui nulla”.

LORELLA BOCCIA TORNA AD AMICI, MA SUL WEB…

L’annuncio di Lorella Boccia, sul suo ritorno ad Amici, ha involontariamente contribuito a scatenare il chiacchiericcio sui social. Esattamente sei giorni fa, quando ancora si sapeva ben poco sul suo futuro nel cast del talent, l’ex ballerina ha sorpreso i suoi follower con un annuncio sibillino, che ha inevitabilmente alimentato un mistero: “Ho ricevuto una notizia bellissima che non vedo l’ora di poter condividere con voi”, ha scritto la Boccia pubblicato uno scatto che la immortala con il sorriso. “Si vede che sono felice?!”. Guardandosi bene dal rivelare alcunché del suo ritorno nella scuola di Maria De Filippi, l’ex ballerina ha lasciato la parola ai suoi follower, che di fronte alla possibilità di un prossimo annuncio, si sono scatenati: “Sei incinta?”, hanno chiesto in massa gli internauti. Da parte sua, però, nessuna risposta, alimentando una vicenda che si è conclusa solo con l’annuncio del suo ritorno su Real Time: “Sorpresa!”, ha scritto l’ex ballerina in uno scatto che la immortala con Marcello Sacchetta.

LORELLA BOCCIA E NICCOLÒ PRESTA: AMORE A GONFIE VELE

Lo scorso giugno, Lorella Boccia si è unita in matrimonio con Niccolò Presta, suggellando un amore che non sembra conoscere confini. I due coniugi, infatti, non perdono occasione di inviarsi messaggi e tenere dediche d’amore via Instagram, dove la loro relazione è osannata da migliaia di followers. “Le energie che ho utilizzato per conquistarti non sono assolutamente niente in confronto a quelle che utilizzerò per renderti felice ogni singolo giorno della nostra vita”, si legge in uno scatto postato da Presta e che immortala i due sposi nel giorno del loro matrimonio. Per la neo sposa, anche la tenera dedica tratta da un brano di Ultimo, “La forza che ho”, oltre a un dolce messaggio d’amore pubblicato a corredo di una foto, che li immortala stretti: “Sei la cosa più bella che indosso”, scrive Presta nella didascalia dello scatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA