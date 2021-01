Lorella Boccia è incinta?/ L’annuncio della moglie di Niccolò Presta fa impazzire i fan

Lorella Boccia sta facendo impazzire di curiosità i suoi fan. La ballerina di Torre Annunziata ha pubblicato su Instagram una foto in cui incrocia le dita: “Non dico niente, incrociate le dita per me”, è la didascalia dello scatto. I suoi follower hanno subito iniziato a fare delle ipotesi, da un nuovo impegno di lavoro a una gravidanza. “In bocca al lupo per qualsiasi cosa sei stupenda”, scrive un fan. “Novità di lavoro?? Comunque in bocca al lupo”, chiede un altro. Ma il maggior numero di commenti riguarda una possibile gravidanza della ballerina: “Sei incinta”, “Spero un bimbo in arrivo” e “Maschio o femmina ?!?”, sono alcuni dei messaggi apparsi sotto lo scatto in cui la bella Lorella sorride in modo esagerato. Ricordiamo che la ballerina di Amici ha compiuto 29 anni lo scorso 27 dicembre.

Lorella Boccia incinta? “Con calma”

Lorella Boccia è sposata con Niccolò Presta, figlio di Lucio. I due giovani si sposati il 1° giugno 2019 presso la chiesa Gran Madre di Dio, vicino a Ponte Milvio, a Roma. Lorella e Niccolò hanno trascorso insieme il primo lockdown e ne sono usciti più innamorati che mai: “Per noi è stato un momento magico, abbiamo potuto condividere le nostre passioni, anche solo stando in giardino ognuno con il suo libro”, ha detto la ballerina al settimanale Oggi nel mese di giugno. Nella stessa intervista la Boccia aveva anche parlato di figli: “Nel mio cuore l’idea di avere figli c’è, me lo auguro, ma con calma. Per ora dobbiamo ancora smaltire il matrimonio”. La ballerina e il marito avranno cambiato idea e deciso di allargare la famiglia? I fan non vedono l’ora di scoprirlo!

