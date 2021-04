Lorella Boccia è incinta: primo figlio con Niccolò Presta/ Foto: “Momento magico…”

Lorella Boccia e Niccolò Presta diventeranno presto genitori. La ballerina e conduttrice, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, è incinta. Ad annunciarlo Verissimo, che ha anche rivelato che la giovane showgirl sarà ospite sabato. «Lorella Boccia diventerà mamma per la prima volta», ha scritto infatti il programma di Silvia Toffanin sui suoi canali social. «Ci racconterà tutte le emozioni del suo magico momento!», ha aggiunto Verissimo che ha poi “taggato” l’account Instagram di Lorella Boccia. Nella foto scelta per l’occasione c’è la moglie di Niccolò Presta che si mostra col pancione e un sorriso da cui traspare tutta la sua felicità per il bel momento che la sua famiglia sta attraversando. L’annuncio è stato trasmesso anche tramite le stories.

Per Lorella Boccia e il marito Niccolò Presta si tratta, dunque, del primo figlio. I due si erano sposati il primo giugno 2019, dopo 4 anni di fidanzamento, nella chiesa Gran Madre di Dio, vicino Ponte Milvio, quindi nel cuore di Roma.

PRIMO FIGLIO PER LORELLA BOCCIA E NICCOLÒ PRESTA

Lorella Boccia, che ha esordito nel programma di Amici di Maria De Filippi prima come allieva e poi come ballerina professionista, presto debutterà su Italia 1 come conduttrice di un nuovo late show. Dunque, per lei si tratta di un bel momento dal punto di vista personale e professionale. Da un lato c’è una carriera che prosegue a gonfie vele nonostante la sua giovane età, dall’altro c’è una gravidanza, il coronamento di un amore che va sempre consolidandosi. Ora Lorella Boccia e il marito Niccolò Presta, figlio del noto agente Lucio, stanno per allargare la loro giovane famiglia e diventare genitori. La notizia arriva a sorpresa, ma negli ultimi tempi c’erano state già diverse voci di una gravidanza. Nelle scorse settimane, infatti, i fan della coppia avevano captato degli indizi di una possibile gravidanza, sospetti che non avevano trovato alcuna conferma. Oggi invece l’annuncio che conferma che ci avevano visto giusto.

