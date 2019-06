Lorella Boccia e Niccolò Presta: matrimonio/ Abiti, ospiti e location: “l’emozione..”

Lorella Boccia e Niccolò Presta si sposano oggi, sabato 1° giugno, dopo tre anni d’amore. La ballerina e il figlio di Lucio Presta sono pronti a pronunciare il fatidico sì nella chiesa Chiesa Gran Madre di Dio di Roma. La cerimonia religiosa inizierà alle 16.30.La location del ricevimento, invece, è top secret. Alle nozze di Lorella Boccia e Niccolò Presta parteciperanno sicuramente parenti e amici tra i quali spiccano Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, amici di ucio Presta e Paoo Perego. Grande attesa per scoprire gli abiti che indosserà la sposa che si è affidata a Blumarine che ha creato per lei due creazioni romantiche. Doppio abito, dunque, per Lorella Boccia che, dopo quello più casto per la cerimonia in chiesa, sfoggerà un vestito più sensuale per la grande festa. Lo sposo, invece, ha scelto un abito dell’amico Robert Cavalli, figlio di Roberto mentre le fedi sono di Damiani.

Lorella Boccia e Niccolò Presta: le dediche prima del matrimonio

Dopo essersi conosciuti dietro le quinte di Ciao Darwin, nel 2016, Lorella Boccia e Niccolò Presta coronano oggi il loro sogno d’amore dando inizio ad un nuovo capitolo della loro vita di coppia. Bellissimi e super innamorati, gli sposi hanno trascorso l’ultima notte da fidanzati lontani scambiandosi, però, delle meravigliose dediche d’amore su Instagram. Se lo sposo si è affidato alle parole Erri De Luca (cliccate qui per vedere il post), Lorella Boccia ha scritto parole che le sono uscite dal cuore. “L’emozione sale, il cuore esplode di gioia e felicità, le mani tremano, la vista si offusca. Voglio essere perfetta per te, di quella perfezione che piace a noi, voglio sorriderti e giurarti il mio amore. Muoio dalla voglia farlo. Manca poco, pochissimo”, ha scritto la sposa.





© RIPRODUZIONE RISERVATA