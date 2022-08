Lorella Boccia in preda ad una crisi perché la figlia non dorme/ “E’ snervante”

Lorella Boccia, sfogo Instagram dopo l’ennesima notte in bianco per la figlia Althea

Lorella Boccia è sull’orlo di una crisi. La nuova arrivata, la figlia Luce Althea avuta dal marito Niccolò Presta, è piuttosto allegra e sembra prediligere il gioco alle ore di sonno. A farne la spese, naturalmente, è anche la showgirl che si ritrova a camminare avanti e indietro in piena notte, con la bimba tra le braccia perché non riesce a dormire. Così Lorella ha affidato ai social un piccolo sfogo, esprimendo tutta la frustrazione del momento. “Certe notti sono più dure di altre. Forse i nuovi dentini le danno più fastidio del solito. Ormai passeggiamo da due ore e mezza, lancia il dudu a terra ogni cinque minuti e si aggrappa ai capelli come fossero tende. Certe notti è veramente frustrante e snervante”, ha detto sconsolata.

Lorella Boccia non c'è a Made in Sud: perché? Positiva al Covid/ "Giorni tremendi…”

Lorella Boccia: “Serve un bel respiro”

In un secondo momento, poi, ha aggiunto che Niccolò non riesce ad aiutarla perché bloccato a letto con la schiena. “Papà intanto è sveglio ma bloccato a letto con la schiena. E allora un bel respiro e proviamo a tranquillizzarci con la ninna nanna, coccole e carezze. Forse ci siamo quindi corro a letto”, il racconto della showgirl. Lo sfogo di Lorella, evidentemente, l’ha aiutata a sentirsi meno sola dato che dopo il suo messaggio le sarebbero arrivati diversi incoraggiamenti da parte di tutte le mamme che la seguono. E’ stata la stessa showgirl a ringraziare tutti gli utenti che hanno mostrato affetto e comprensione nei suoi confronti dopo il suo messaggio.

LEGGI ANCHE:

Lorella Boccia: chi è, carriera e vita privata/ Il matrimonio con Niccolò Presta e...Lorella Boccia e Clementino/ Lei sposata con Niccolò Presta, lui felice con Martina

© RIPRODUZIONE RISERVATA