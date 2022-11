Lorella Boccia/ La nascita della figlia e il futuro dopo Made in Sud “Mi piacerebbe condurre un programma..”

Lorella Boccia, quale futuro dopo Made in Sud?

Lorella Boccia è pronta a tornare in tv con nuovo programma dopo l’esperienza di Made In Sud e quella di mamma senza dimenticare la recitazione. Intervistata da Superguida Tv, la conduttrice ha fatto un bilancio di questa esperienza televisiva che ha condiviso con Clementino: “è stata la prima edizione in un momento storico particolare. Durante la trasmissione è successo di tutto. Nonostante le difficoltà però siamo rimasti uniti. Il desiderio di stare su quel palco era immenso e abbiamo tutti cercato di dare il massimo. Il pubblico poi ci ha premiato e sono molto felice di questo risultato. Spero che la strada prosegua in questa direzione”. Parlando di progetti futuri non ha nascosto di essere pronta a condurre un nuovo programma purché sia pensato appositamente per lei.

“Mi piacerebbe condurre un programma creato ad hoc per me e che mi rappresenti. Grazie a Made in Sud sono uscita dalla mia comfort zone avendo in precedenza fatto programmi di interviste. E’ stato stimolante oltre a darmi la possibilità di imparare cose nuove. Ho nuove idee e spero presto di poterle concretizzare” – ha precisato.

Lorella Boccia dopo la gravidanza: non solo tv, ma anche cinema e fiction

Non solo, Lorella Boccia non nasconde la sua passione per la recitazione e non esclude la possibilità di lavorare in fiction e cinema. “Ho iniziato a studiare recitazione diversi anni fa e poi ho virato verso la conduzione televisiva. Nella vita non si può mai improvvisare e quindi se dovessi decidere di riprendere con la recitazione mi rimetterei a studiare” – ha precisato la conduttrice che è molto seguita anche sui social dove condivide video in compagnia del marito Niccolò Presta e della figlia.

“In realtà mi diverto solo io perché mio marito non è assolutamente social. A me piace riprendere tutto quello che fa perché è divertente e alle volte anche buffo. Quando poi siamo in tre è tutto molto più divertente” – ha precisato la neo mamma che diverso tempo fa proprio sui social raccontò di notti insonni per i pianti della figlia Luce Althea. “Certe notti sono più dure di altre. Forse i nuovi dentini le danno più fastidio del solito. Ormai passeggiamo da due ore e mezza, lancia il dudu a terra ogni cinque minuti e si aggrappa ai capelli come fossero tende. Certe notti è veramente frustrante e snervante” le parole di Lorella Boccia che conclude dicendo “piccolo sfogo da donna”.











