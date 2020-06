Lorella Boccia/ “Mio marito? Una persona di cui ti puoi fidare” (Ciao Darwin)

Pubblicità

Lorella Boccia è una delle prime ballerine del corpo di ballo di Ciao Darwin 7 – La resurrezione, il varietà campione d’ascolti condotto da Paolo Bonolis e trasmesso in replica sabato 6 giugno 2020 in prima serata su Canale 5. Una nuova imperdibile puntata che vedrà la bellissima Lorella, ex Amici di Maria De Filippi, pronta a far sognare milioni di italiani con i suoi balletti. La danza è sempre stata la più grande passione come ha raccontato la ballerina, oggi conduttrice, durante una vecchia intervista rilasciata a gentevip.it. “Condivido con le mie colleghe la mia più grande passione, godendomi questo privilegio giorno per giorno” ha detto la Boccia parlando della danza. La sua carriera è cominciata grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, un’esperienza che ancora oggi ricorda con grande entusiasmo: “esperienza indimenticabile circondata da artisti estremamente professionali, sfide estenuanti ma formative, forse il percorso più significativo per la mia crescita personale e artistica”. Poi è arrivato Ciao Darwin, anche se tutto è accaduto per puro caso grazie ad un provino.

Pubblicità

Lorella Boccia da Amici a Ciao Darwin

Dopo la partecipazione ad Amici 13, Lorella Boccia è poi diventata prima ballerina di “Ciao Darwin 7” di Paolo Bonolis. “Tutto è iniziato con un semplice provino, ma mai avrei immaginato di poter vivere un’esperienza così entusiasmante” ha rivelato la ballerina che, qualche anno più tardi, ha debuttato anche come conduttrice dapprima del del daytime del talent show di Maria De Filippi e successivamente del programma di interviste ‘Rivelo’ trasmesso su Real Time. Non solo ballerina e conduttrice, visto che la bella Lorella da circa un anno si è anche sposata con Niccolò Presta, il figlio di Lucio Presta. La ballerina è felicissima accanto al marito come ha raccontato dalle pagine del settimanale Oggi a pochi giorni dall’anniversario di matrimonio: “e infatti o ci si separa o l’amore si rafforza. Per noi è stato un momento magico, abbiamo potuto condividere le nostre passioni, anche solo stando in giardino ognuno con il suo libro. Abbiamo imparato a stare bene insieme senza invadere gli spazi dell’altro”. La Boccia è sempre più innamorata del marito per cui ha solo parole bellissime: “è un uomo buono, gentile, galante, una persona di cui ti puoi fidare, che darebbe l’anima pur di difendere le persone che ama. Anch’io sono così, nessuno può toccare la mia famiglia, mia madre, mia sorella, i miei cani”. Infine parlando ella possibilità di allargare la famiglia, la conduttrice e ballerina ha precisato: “nel mio cuore l’idea di avere figli c’è, me lo auguro, ma con calma. Per ora dobbiamo ancora smaltire il matrimonio. Nel frattempo ci dedichiamo ai nostri figli pelosi: a casa abbiamo tre cani e un pappagallo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA