Lorella Boccia “Morte mio padre Peppe? Sono arrabbiata”/ “Doveva portarmi all’altare”

A “Verissimo”, Lorella Boccia ha parlato del suo dolore ancora vivo per la morte improvvisa del padre Peppe, con il quale per un ampio periodo temporale non ha avuto rapporti. In particolare, la moglie di Lucio Presta ha dichiarato: “Odio lasciare le cose in sospeso… Non so con chi parlare, io vorrei parlare con lui un’ultima volta per poterci dire tutto quello che non ci siamo detti. È una cosa che fa ancora parecchio male. Lui è sparito per 12-13 anni, ero molto arrabbiata con lui. Io non mi sento in colpa per questa rabbia, però lui era comunque mio padre. Quando ho deciso di ricominciare a parlare con lui, è venuto a mancare un mese e mezzo prima del mio matrimonio”.

Infatti, Lorella Boccia aveva programmato le nozze a giugno e aveva ripreso a frequentare suo papà pochi mesi prima, a marzo: “Sognavo che mi accompagnasse all’altare, mi sembrava anche un modo per ricominciare. Invece, lui un mese e mezzo prima del mio sì, è mancato. Mi è sembrata una cosa totalmente ingiusta, ancora oggi piango di rabbia”.

LORELLA BOCCIA: “MIO PADRE PEPPE? CI SIAMO PERSI PER TROPPO TEMPO”

Quando il padre Peppe morì, Lorella Boccia su Instagram pubblicò un post carico di dolore, nel quale scrisse: “Tutto questo non può essere reale perché non sono pronta. Ci siamo persi per fin troppo tempo e proprio quando abbiamo deciso di ricominciare sei scappato. Sono qui in lacrime sdraiata accanto a te stringendo la tua mano così fredda e provo a riscaldarla, ti guardo e ti parlo”.

Sempre sui social, Lorella Boccia affermò: “Credo ancora che tu stia riposando e aspetto un miracolo che non arriverà. Troppe cose non ti ho detto. Sono pentita, distrutta, arrabbiata. Ti prego ascoltami. Ti sento così vivo, sento la tua anima che mi stringe al petto, sento che stai ascoltando le mie parole. Parole che mai ti ho detto. Ti prego portale con te e non lasciarle mai più. Ti voglio bene, papà. Sarà la tua anima ad accompagnarmi lunga la navata fino all’altare. Ti emozionerai come un bambino quando indosserò l’abito bianco e con orgoglio mi affiderai alla mia anima gemella. Riposa, vola ma resta nel mio cuore per sempre. Addio, papà”.

