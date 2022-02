Lorella Boccia “Niccolò Presta? Ci siamo lasciati”/ Ma è uno scherzo “Era a Sanremo”

Niccolò Presta e Lorella Boccia si sono lasciati? È quel che si sono chiesti i fan della coppia dopo che la ballerina ha raccontato sui social che il merito non tornava a casa da 20 giorni. In poco tempo è scoppiato il ‘panico’ sui social, tanto che poi ha dovuto chiarire qualche minuto dopo che era solo uno scherzo. L’assenza del marito nelle ultime settimane era dovuta agli impegni lavorativi legati al Festival di Sanremo 2022.

“Alcuni di voi hanno notato l’assenza di Nick sui miei social, ne avevo già parlato qualche settimana fa. Ci siamo allontanati, ci siamo lasciati. Non torna a casa da 20 giorni, non vede la bambina da 20 giorni. Credo non ci sia bisogno di aggiungere altro”, questo il contenuto della storia che ha fatto allarmare i fan della coppia. Non tutti però, perché qualcuno ha subito capito che in realtà si trattava di uno scherzo. “Impossibile fregarvi. Avete capito quasi tutti che era uno scherzo. È tutto a posto, Nick era fuori per lavoro, è stato a Sanremo tre settimane e stasera torna da noi: non vediamo l’ora!”, ha poi chiarito Lorella Boccia.

LORELLA BOCCIA “SENZA NICCOLÒ PRESTA DURA MA…”

“Chi non l’ha capito mi ha mandato dei messaggi bellissimi, meravigliosi, pieni d’affetto. Sono rimasta scioccata, ma è tutto apposto”, ha precisato Lorella Boccia. A conferma di ciò ha poi pubblicato una storia in cui mostra il marito Niccolò Presta di ritorno da Sanremo. Tra l’altro entrambi indossano le mascherine in attesa dell’esito del tampone a cui si è sottoposto dopo la parentesi del Festival.

“Queste tre settimane lontane da Nick mi sono sembrate infinite e ammetto di essere crollata qualche volta. Voglio però dire grazie a queste tre persone. La mia mamma che non mi ha mollata un secondo, zia Anna con le sue 7 videochiamate al giorno e zia Bea che incentivava i miei allenamenti ed era sempre presente quando si presentava l’ora delle colichette. Grazie per aver riempito d’amore le mie giornate”, ha aggiunto in una storia successiva. Nessuna crisi dunque tra Niccolò Presta e Lorella Boccia, che da tre mesi hanno allargato la famiglia grazie alla nascita della primogenita Luce Althea.

