Lorella Boccia non c’è a Made in Sud: perché? Positiva al Covid/ “Giorni tremendi…”

Lorella Boccia non c’è a Made in Sud: è positiva al Covid

A distanza di pochi giorni dall’annuncio di Clementino, assente a Made in Sud dopo essere risultato positivo al Covid, ecco che giunge una nuova battuta di arresto. Anche Lorella Boccia non ci sarà questa sera. La ballerina ed ex allieva di Amici, oggi conduttrice – seguendo le orme del suo collega Stefano De Martino – è stata anche lei frenata dal Covid e per questo non ci sarà nel corso della nuova puntata dello show comico in onda nella prima serata di Raidue di oggi, lunedì 9 maggio.

A spiegare cosa è successo e come sta è stata la stessa Lorella Boccia attraverso alcune Instagram Stories postate ieri sera in cui scrive: “Purtroppo sono positiva!”. L’ex ballerina ha spiegato: “Ciao a tutti ragazzi, volevo dirvi che questa settimana non sarò sul palco di Made in Sud perché purtroppo sono risultata positiva. Speravo di negativizzarmi in tempo, invece non è stato così”. Niente da fare, dunque, per la conduttrice mentre ci si chiede chi andrà a sostituirla nella puntata odierna del programma.

Come sta Lorella Boccia? “Prima giorni tremendi ma…”

Lorella Boccia positiva al Covid ha poi spiegato sempre attraverso le sue Instagram Stories come sta e come procede adesso la convalescenza: “Sono risultata positiva martedì mattina. I primi giorni sono stati tremendi, ma adesso sto molto bene, quindi non vedo l’ora di tornare”. L’ex ballerina ha poi ringraziato tutti per l’ondata di affetto ricevuta via social e per la pioggia di messaggi su Instagram ed in privato.

Adesso tuttavia si pone un altro enigma che sarà presto svelato: chi andrà a prendere il posto di Lorella Boccia alla conduzione di Made in Sud? E soprattutto, come sta Clementino? Al momento non ci sarebbero notizie ufficiali sullo stato di salute del rapper che nella passata puntata di Made in Sud era stato sostituito da Maurizio Casagrande. Una battuta di arresto ancora più grave per Clementino, giunta proprio nella settimana di uscita del disco e che lo aveva portato ad esprimere tutto il suo rammarico su Instagram: “Punito dal Covid proprio nella mia settimana più importante”.

