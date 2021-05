Lorella Boccia “Presto sarò mamma”/ “Momento bellissimo per me e…”

E’ sicuramente un momento bellissimo per Lorella Boccia, la ballerina ed ex di Amici che sui social nei giorni scorsi ha annunciato di essere in dolce attesa del suo primo figlio dal marito Niccolò Presta. Sarà proprio lei a rendere nonno il manager dei vip Lucio Presta e oggi sarà nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo per raccontare questo suo particolare momento di grazia iniziando proprio pochi mesi prima di un anno complicato dovuto al Coronavirus e alle restrizioni per la pandemia. Proprio qualche mese dopo il loro matrimonio, Lorella Boccia e Niccolò Presta sono rimasti ‘chiusi’ in casa per via della pandemia e, nonostante questa convivenza forzata e molto stretta, hanno dimostrato di saper affrontare tutto uscendone più forti di prima e con un bambino in arrivo.

Condividendo la foto social, il programma di Silvia Toffanin ha annunciato: “Lorella Boccia diventerà mamma per la prima volta.. Ci racconterà tutte le emozioni del suo magico momento!”. Nella foto dell’annuncio la futura mamma è apparsa insieme al marito mostrando il pancione ma anche una ‘foto’ dl suo bambino con un sorriso grandissimo e i salti di gioia del papà. Lei e Niccolò Presta si sono sposati proprio nel 2019 dopo un anno di fidanzamento, almeno ufficialmente parlando. Per chi non la ricordasse ancora, Lorella Boccia, adesso conduttrice su Italia1, è stata al timone del daytime di Amici, lo stesso programma che l’ha lanciata come ballerina.

