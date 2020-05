Lorella Boccia/ “Siamo tutti matti!”, le coreografie da urlo a Ciao Darwin 7

Pubblicità

Lorella Boccia torna protagonista sui teleschermi di Canale 5 con le repliche di Ciao Darwin 7 – La Resurrezione. Nella puntata di questa sera rivediamo all’opera la ballerina, con coreografie da urlo nel programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Coreografie che le hanno permesso di ottenere una certa fama nel settore, ma anche di guadagnare il rispetto e l’affetto del pubblico. Cerchiamo dunque di riepilogare il percorso artistico della classe 1991 di Torre Annunziata, che approccia seriamente alla danza all’età di diciassette anni. Fin da subito la bellissima ballerina si impegna anima e corpo per raggiungere il suo sogno e dopo essersi diplomata in questa disciplina comincia a lavorare al Teatro San Carlo di Napoli. Lorella Boccia non ci mette molto per mettersi in mostra sul piccolo schermo, passando da Colorado ad Amici e appunto Ciao Darwin.

Lorella Boccia, tra Amici, Colorado e…Ciao Darwin

Lorella Boccia è diventata famosa per aver partecipato alla dodicesima edizione di Amici, come allieva del talent condotto da Maria De Filippi. In seguito si è misurata nell’esperienza di conduzione a Colorado insieme a Paolo Ruffini. Dal 2017 è sposata con bocc, che l’ha stupita con una indimenticabile proposta matrimoniale prima di salire all’altare. Questa sera, su Canale 5, rivedremo all’opera Lorella Boccia in tutto il suo splendore, in una puntata tratta dalla settima stagione di Ciao Darwin.



