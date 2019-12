LORELLA BOCCIA/ Delicatezza e dolcezza, il pubblico la promuove (Rivelo)

Lorella Boccia è stata protagonista della puntata di Rivelo, intervistato prima Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio. Il pubblico maschile intanto sui social network si scalda perché si trova di fronte a una ragazza splendida e molto sensuale. Anche quello femminile però è stato conquistato dalla sua delicatezza e dalla sua dolcezza. Di fronte a diversi argomenti delicati, come quando Nicole ha parlato del suicidio, Lorella è stata molto attenta e ha toccato tasti dolorosi con molto rispetto e grandissima voglia di mandare dei messaggi positivi. La sensazione è che ci troviamo di fronte a una ragazza che ha davanti a sé un futuro radioso da conduttrice. Bellissima, simpatica, intelligente e con i tempi giusti la rivedremo presto anche in programmi di maggior fama magari su Mediaset o sulla Rai. (agg. di Matteo Fantozzi)

“Una nuova fase della mia vita”

Lorella Boccia è pronta a puntare i fari sui segreti dei volti noti del piccolo schermo. “L’obiettivo? Arrivare a una rivelazione inedita o svelare il loro lato nascosto e più intimo”, dice a Panorama prima del debutto del suo Rivelo, lo show di Real Time che la vedrà di nuovo alla guida nella prima serata di oggi, giovedì 26 dicembre 2019. “Arrivo da un anno di conduzione del day time di Amici e questo per me è stato fondamentale, sia per l’approccio con la telecamera che nel racconto di qualcosa: la gavetta sta alla base di tutto”, continua. Il programma di interviste la rende fiera di se stessa ed è certa che il pubblico potrà essere incuriosito dai diversi ospiti che accoglierà nel suo salotto. Certo non è stato un anno semplice per Lorella, visto che quest’anno ha perso sia il padre che la nonna, ma guardandosi alle spalle uno dei momenti più magici riguarda senza dubbio le nozze con Niccolò Presta. “Quindi le lucine voglio accenderle tutte su questa nuova fase della mia vita”, dice a Sorrisi. Su Instagram, la ballerina ha scelto però di condividere con i fan il suo outfit natalizio: un vestito nero super scollato con manica lunga, che non lascia poi così tanto spazio all’immaginazione. Primo piano per il decolletè e tanti complimenti nei commenti, fra cui la vede bellissima e fantastica e chi invece si domanda se potrà mai chiedere proprio lei come regalo a Babbo Natale. Clicca qui per guardare la foto di Lorella Boccia.

Lorella Boccia, il sogno della danza

La conduzione è il futuro di Lorella Boccia: ne è convinta la ballerina e non solo per la seconda edizione del suo Rivelo, ma anche per i 18 anni maturati a Colorado. “Volevo continuare nel mondo della danza”, dice a Tv Zap, “volevo far parte dei professionisti di Amici, c’è stato un upgrade nel corso degli anni, ma è giusto crescere ed evolversi e il mio sogno, quello che mi auguro, è di diventare una donna di spettacolo completa”. Il programma di Maria De Filippi le è utile quindi per fare un po’ di gavetta, di allenarsi in previsione di altri progetti futuri. “L’intervista è una progressione e non ho mai visto un personaggio fare un passo indietro, c’è un’evoluzione dall’inizio dell’intervista al momento della rivelazione”, continua parlando del suo programma. Smentita intanto la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020, dopo diverse voci di corridoio che la volevano al fianco di Amadeus anche per via della sua nuova parentela con il suocero Lucio Presta. “Sanremo lo guarderò in tv, anche se il Festival resta il sogno di tutti i conduttori. Io devo ancora fare gavetta, poi si vedrà. Come si dice a Napoli: Stamm’ tutt’ sott’o cielo”, ha detto a Sorrisi. Riguardo al suo grande amore, nonchè marito, Niccolò Presta, Lorella non ha alcun dubbio: anche se entrambi sono impegnati con le rispettive carriere ed hanno poco tempo a disposizione per la loro vita privata, possono contare su un amore folle che, per quanto li riguarda, è sbocciato all’improvviso. “Il difetto: è disordinato come pochi. Di pregi ne ha moltissimi. Inizio col dire che è una persona estremamente intelligente. E poi è rispettoso, educato. Un uomo d’altri tempi”, confessa poi a TvZoom svelando i retroscena della personalità di Niccolò.

Le feste di Natale

Visualizza questo post su Instagram Waiting for Christmas 🎄🎅 Un post condiviso da Lorella Boccia (@boccialorella) in data: 23 Dic 2019 alle ore 5:07 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA