Antonello Fassari, chi è la compagna Lorella

L’ultima donna che è stata al fianco di Antonello Fassari fino al momento della sua morte è stata Lorella, una vera spalla per l’attore romano che è riuscito a dimenticare così una parte molto complicata della sua vita. Non sono molte le informazioni riguardanti la compagna di vita di Antonello Fassari, Lorella, mentre in passato l’artista era stato sposato con Maria Fano, dalla quale ha avuto anche la figlia Flaminia, sulla quale l’attore si è lasciato andare a delle curiose rivelazioni in passato:

“Il mio lavoro non è mai piaciuto a mia figlia, non le piace l’ambiente, non l’ha mai considerato una cosa seria, e questo mi dispiace un po’. Tuttavia, mi ha fatto i complimenti per Romanzo criminale” aveva raccontato l’attore sulla figlia Flaminia nel corso di una intervista concessa tra le colonne di Repubblica.

Lorella, la compagna di Antonello Fassari in passato smentito un flirt celebre

Dal matrimonio con Maria Fano alla storia con Lorella degli ultimi anni, nella vita di Antonello Fassari non sono mancati anche alcuni gossip con celebri artiste. Una di queste è stata Rita Dalla Chiesa, che è stata avvicinata in passato all’attore, capace con la solita ironia di smentire le voci sulla conduttrice e figlia d’arte. Tra le poche donne della vita di Antonello Fassari se ne segnalano alcune molto importanti, come la stessa Lorella e la moglie Maria Fano.

La storia con Lorella è stata tenuta molto riservata dall’attore romano, che ha contato sull’appoggio della donna, con la quale ha vissuto gli ultimi anni di vita. “Stavo male, non riuscivo a fare le cose di tutti i giorni. Sentivo come una carpa dentro, qualcosa che mi mordeva. Ero divorato dalle ansie. Però fortunatamente le cure mediche e le attenzioni di persone preparate mi hanno salvato la vita” ha raccontato l’attore soffermandosi anche su quelle persone che ha avuto al suo fianco.

