Lorella Cuccarini a Heather Parisi/ “In tv perché sovranista? Ho 35 anni di carriera”

Lorella Cuccarini torna in Rai: condurrà La Vita in Diretta con Alberto Matano. Con il giornalista del Tg1 prenderà il posto della coppia Francesca Fialdini-Tiberio Timperi che invece passa ai programmi del weekend. Se questo ritorno ha fatto esultare i fan della showgirl e conduttrice, lo stesso non si può dire per l’eterna rivale Heather Parisi, che ha riservato un tweet infuocato dopo l’ufficialità dalla conferenza stampa per i Palinsesti Rai. Subito sono divampate le polemiche, ma Lorella Cuccarini se le è fatte scivolare addosso. «Dopo 35 anni di carriera… Io ho cominciato nell’85… Credo che questo parli da sé. Sono una persona indipendente, non ho mai chiesto niente a nessuno», ha risposto ai giornalisti che hanno chiesto subito conto delle pesanti insinuazioni lanciate dalla rivale di sempre sui social. Lorella Cuccarini dunque spegne le polemiche tirando in ballo la sua carriera: ha un curriculum alle spalle per il quale non servono spiegazioni.

LORELLA CUCCARINI E L’ACCUSA DI HEATHER PARISI

«Quello che ho fatto nella mia vita l’ho fatto perché ho lavorato sodo e perché ho incontrato persone che hanno creduto in me, quando sono andata in onda». Così Lorella Cuccarini risponde attraverso i microfoni del Corriere a chi l’accusa di avere avuto la chance di condurre La Vita in Diretta per le sue recenti dichiarazioni sovraniste, quindi vicine al governo M5s-Lega. «E allora basta, va bene… Lasciamo andare pure questi titoli», ha proseguito la conduttrice. Poi però ha rivendicato il diritto, in qualità di cittadina, di esprimersi anche su temi che non riguardano il suo lavoro, pur restando distante dal mondo della politica. «Io amo dire le cose che penso quando me le chiedono. Penso di essere un cittadino qualsiasi, quindi come ogni cittadino dico anche quello che penso. Ma sono molto lontana dalla politica». A tal proposito ha confermato: «Me l’hanno anche offerto, ma non ho mai pensato di farlo». La risposta a Heather Parisi dunque è arrivata, chissà se il botta e risposta proseguirà.





