Lorella Cuccarini a Sanremo 2024: “Ci sarà un bel momento di spettacolo”/ “Amadeus? L’ho conosciuto a…”

Lorella Cuccarini racconta la chiamata Amadeus per condurre Sanremo 2024

Lorella Cuccarini è pronta per Sanremo 2024, e salirà sul palco dell’Ariston in qualità di co-conduttrice di Amadeus: “Ho un grande amore per la Rai e un’ottimo rapporto con questa dirigenza, loro sono stati fantastici, non ci sono problemi non risolti” ha esordito la showgirl al settimanale Oggi.

Jannik Sinner, perchè non va a Sanremo 2024?/ “E’ un evento bello, ma dopo questi giorni…”

“Ma ora mi trovo bene ad Amici. Quello che sarà il futuro non lo so, dipenderà dalle occasioni che si presenteranno” ha sottolineato. Cuccarini ha poi parlato di come ha ricevuto la proposta dal direttore artistico: “La chiamata è arrivata a sorpresa, dieci giorni prima dell’annuncio ufficiale. Mi ha mandato un messaggio verso le 8 di sera. Ma siccome a quell’ora, se non sono in teatro, sono a cena in famiglia, l’ho visto alle dieci quando lui stava già dormendo. Mi ha spiegato che questo è il suo ultimo Festival, almeno per ora, e per questo voleva portare sul palco persone amiche.” Nel 1995 “la più amata dagli italiani” tornava a Sanremo nell’anno in cui c’erano Giorgia e Fiorello: “E’ stata un’annata bomba, con un cast pazzesco. Ed è un peccato che noi co-conduttori non ci incontreremo mai al Festival“.

Pier Silvio Berlusconi smentisce l'approdo di Amadeus a Mediaset/ "Non c'è nessuna offerta"

Lorella Cuccarini: “Vi svelo come ho conosciuto Amadeus”

Cuccarini, ai microfoni del settimanale Oggi, ha raccontato in che occasione ha conosciuto Amadeus: “L’ho voluto con me a Buona domenica nel 1995. Lui e Claudio Lippi erano esilaranti. Quelli sono programmi lunghi, complessi, 5-6 ore di diretta, hai l’occasione di legare con le persone” ha dichiarato.

E ancora: “E poi c’è stato Grease: Amadeus è stato con noi per 150 repliche. Faceva il dj e siccome aveva più tempo libero, lo passava a fare scherzi a Giampiero Ingrassia. Ricordo le merende tutti insieme tra il primo e il secondo spettacolo, con Nutella e pane caldo“. L’insegnate di Amici, ha poi anticipato cosa farà a Sanremo 2024: “Monologo no, credo siano banditi, per fortuna. La serata del venerdì, quella della cover, è fitta di eventi, ogni cantante una cover con partecipazioni. All’interno della conduzione che farò con Amadeus ci sarà un bel momento di spettacolo“.

Amadeus invita Sinner a Sanremo 2024: "Se non vieni capirò"/ Così il conduttore spegne le polemiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA