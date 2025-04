Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo a Verissimo: “Festeggiamo le nostre carriere”

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno fatto tappa a Verissimo da Silvia Toffanin, dove si festeggia una speciale ricorrenza. La showgirl infatti celebra quasi 40 anni di carriera, mentre il collega è in prossimità dei 30. “Non mi sarei mai aspettata questa, penso di essere molto fortunata, non mi sarei mai immaginata una carriera così, vivevo un po’ alla giornata e avevo sogni nel cassetto, poi nella vita ci vuole anche fortuna oltre alle qualità. Spero che siano ancora tanti anni davanti a me. Non mi è mai passata la gioia di fare questo mestiere, poi è chiaro che anche io ho qualche acciacco e soffro silenziosamente” ha scherzato Lorella Cuccarini.

Emanuel Lo ha poi spiegato come la sua professione non possa essere infinita: “Il mestiere del ballerino non è infinito, è un po’ come il calciatore, il corpo a un certo punto ti presenta i suoi acciacchi” le parole del compagno di vita di Giorgia. “Amici un programma lunghissimo, rivedere tutto è sempre un bel viaggio ed emozionante. Questo è sempre stato il mio lavoro, non avrei potuto fare altro, non è ballare visto che quando nasci ballerino lo resti anche se non balli. Ho scoperto la coreografia, la direzione artistica, amo stare in mezzo alla danza e alla musica”.

Lorella Cuccarini e lo speciale compleanno in arrivo

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno poi parlato di figli a Verissimo, con la bionda showgirl che ha esordito: “Penso che i miei figli abbiano capito i sacrifici dietro questa professione, senza passione non si può fare questo mestiere”. Emanuel Lo ha rivelato sul figlio Samuel: “Gli è sempre interessato il calcio, si era appassionato alla break dance ma poi ha mollato”.

In passato, in una vecchia intervista concessa a Domenica In, Lorella Cuccarini ha parlato della sua carriera, soffermandosi sul compleanno che si appresta a festeggiare in questi mesi: A quasi 60 anni, i tempi di recupero sono un po’ diversi rispetto a quelli dei 20, ma cerco di difendermi. Li compio ad agosto 60. Sono anche madre, utilizzo un po’ tutti gli ingredienti che conosco per i giovani” le parole della showgirl originaria di Roma.

