Lorella Cuccarini abbandona Lucio Presta?/ Dopo la querelle con la Rai, scompare…

Lorella Cuccarini ha abbandonato l’agenzia di Lucio Presta, una delle più importanti del mondo dello spettacolo? A riportare l’indiscrezione secondo cui la conduttrice avrebbe deciso di chiudere il suo rapporto professionale con il famoso agente dopo la querelle avvenuta con la Rai e Alberto Matano alla fine della scorsa stagione de La vita in diretta è Dagospia secondo il quale la Cuccarini avrebbe incolpato Lucio Presta dell’accaduto. Secondo quanto si legge su Dagospia, la foto di Lorella Cuccarini che, dopo l’addio alla Vita in diretta sarebbe pronta a rifiutare anche la conduzione de Lo Zecchino d’Oro, sarebbe scomparsa dal sito dell’agenzia. Per ora, si parla di indiscrezioni non confermate. Sia Lucio Presta che Lorella Cuccarini non hanno ancora rilasciato dichiarazioni in merito.

LORELLA CUCCARINI COME RITA DALLA CHIESA? PROBABILE ADDIO A LUCIO PRESTA

Lorella Cuccarini come Rita Dalla Chiesa? Come fa sapere Dagospia, l’ex moglie di Fabrizio Frizzi ha recentemente lasciato l’agenzia di Lucio Presta passando all’agenzia LaPresse di Marco Durante sperando di poter avere nuove occasioni professionali a Mediaset. Ora, secondo Dagospia, anche la Cuccarini avrebbe deciso di lasciare l‘agenzia Arcobaleno Tre non essendosi sentita protetta dall’agente durante la querelle della Rai. L’agenzia del marito di Paola Perego resta una delle più importanti del mondo dello spettacolo. Tra gli altri, infatti, Presta gestisce Paolo Bonolis, Roberto Benigni, Belen Rodriguez, Amadeus, Ezio Greggio e tanti altri. La scomparsa della foto della Cuccarini dal sito dell’agenzia avrebbe così aperto nuovi scenari sul futuro della conduttrice.



© RIPRODUZIONE RISERVATA